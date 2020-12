15 recomendações para um natal seguro, de acordo com a Fiocruz

Com o fim de ano chegando, as pessoas começam a se programar para comemorar as festividades de natal e ano novo. O costume é quase sempre reunir as famílias e celebrar todos juntos. Contudo, este ano, as recomendações são diferentes, pois reunir pessoas torna o ambiente propicio para contrair vírus e doenças, como é o caso da COVID-19. Foi pensando nisso, que a Fiocruz fez uma cartilha com recomendações para passar o natal com mais segurança.

A forma mais segura de passar o Natal e a virada de ano é ficar em casa e celebrar apenas com as pessoas que moram no mesmo local. Por isso, as recomendações de segurança da cartilha não garantem 100% de segurança, mas podem minimizar os riscos caso você vá passar o natal com mais pessoas ou fora de casa.

Você pode conferir a cartilha na integra aqui

Recomendações para receber convidados em casa

Quem for receber convidados ou celebrar as festas fora de casa deve usar máscara sempre que não estiver comendo ou bebendo, manter a distância dos demais convidados, evitar apertos de mão e abraços, lavar ou higienizar com álcool 70 as mãos com frequência e não deve compartilhar copos e talheres. Confira as dicas da cartilha.

Limite o número de convidados de acordo com o tamanho do espaço, permitindo que as pessoas mantenham distância de 2 metros entre si; Oriente seus convidados a levarem suas próprias máscaras; Evite música alta para que as pessoas não tenham que gritar ou falar alto. Caso alguém esteja contaminado com o vírus, lançará um número maior de partículas virais no ambiente; Dê preferência a locais abertos ou bem ventilados. Evite o uso de ar-condicionado; Não deixe que os convidados formem filas para serem servidos; Oriente os convidados a não se sentarem todos reunidos na hora da ceia. Organize espaços separados para pessoas que moram juntas; Tenha sabão e papel para secagem de mãos disponíveis no banheiro. Evite o uso de tolhas de pano; Disponibilize álcool em gel nos ambientes; Utilize lixeiras com pedais para que as pessoas descartem seus lixos sem precisar colocar as mãos na tampa. Lave as mãos após esvaziar a lata de lixo.

Recomendações a hora de cozinhar e comer no natal

Na hora de comer ou cozinhar é preciso redobrar a atenção e evitar qualquer tipo de contato e troca de objetos pessoais. A cartilha recomenda que:

Lave as mãos antes de preparar a comida e use máscara durante o preparo; Limite o número de pessoas no ambiente em que a comida estiver sendo preparada ou manuseada; Caso ofereça bebidas, disponibilize-as em embalagens individuais (latas ou garrafas), em baldes de gelo, para que as pessoas possam se servir sozinhas; Ofereça condimentos, molhos para salada ou temperos embalados individualmente, sempre que possível; Evite o compartilhamento de utensílios para servir a comida, além de pratos e bebidas em recipientes não individuais; Após o evento, lave toda a louça em água corrente e com detergente, ou use a máquina de lavar louças.

O que fazer em caso de sintomas de covid?

A Fiocruz recomenda que todos fiquem atentos aos sintomas, caso você sinta algo, evite sair de casa ou convidar pessoas para seu domicilio por pelo menos 14 dias. O mesmo vale caso você tenha contraído o vírus ou tido contato com alguém que está com COVID-19. Se você estiver esperando o resultado de um teste, aguarde também antes se de reunir com outras pessoas.

A orientação é para também pessoas que fazem parte ou moram com alguém que faz parte do grupo de risco para casos graves de Covid-19, que fiquem em casa e celebrem apenas com quem mora com elas.