Anvisa autoriza CoronaVac em crianças e adolescentes

Anvisa autoriza CoronaVac – A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou nesta quinta-feira (20) a aplicação do imunizante CoronaVac em crianças e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos, com comorbidades também, ampliando os esforços do país para vacinar crianças e adolescentes. A exceção é para imunossuprimidos.

Anvisa autoriza uso da Coronavac em pessoas com idade entre 6 e 17 anos

A partir de agora, a Coronac – desenvolvida e fabricada pela farmacêutica chinesa Sinovac e pelo Instituto Butantan, em São Paulo – faz parte das vacinas autorizadas pela Anvisa. Isso significa que crianças e adolescentes poderão receber a vacina, que será aplicada em duas doses, com intervalo de 28 dias.

A vacina é a mesma utilizada atualmente na imunização de adultos, sem nenhum tipo de adaptação para uma versão pediátrica.

De acordo com publicação da Agência Brasil, a decisão foi unânime. Ao todo, cinco diretores votaram a favor da liberação: Meiruze Sousa Freitas, Alex Machado Campos, Rômison Rodrigues Mota, Cristiane Rose Jourdan e o próprio diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou, no início do mês de janeiro, uma série de recomendações sobre a vacinação infantil. A agência sugere que a imunização ocorra em sala separada da de adultos e que a vacina não seja administrada no mesmo período de outras do calendário.

A Anvisa também recomenda que seja evitada a vacinação de crianças no esquema drive-thru (dentro do carro); que elas fiquem em observação no local por 20 minutos após receber a dose; e que os profissionais de saúde informem os pais sobre possíveis efeitos adversos do imunizante, como dor, inchaço no local da aplicação e febre.

O que são imunossuprimidos