O que é o teste antígeno de Covid e como funciona

A variante Ômicron fez os casos de Covid-19 aumentarem significativamente no início deste ano em todo o país. Com isso, a procura pelos testes que detectam a infecção pelo novo coronavírus também teve um crescimento considerável. Um dos testes mais procurados é o antígeno, que é mais barato e tem resultados mais rápidos que o PCR. No entanto, ele também é menos sensível, o que significa que pode não detectar a presença do vírus no organismo. Saiba o que é o teste antígeno de Covid, quais as vantagens e desvantagens, quando e onde fazer.

O que é e como funciona o teste antígeno de Covid

O teste PCR, que colhe material do nariz e da garganta para detectar a infecção pelo novo coronavírus, é considerado “padrão ouro”. Isso significa que ele é o mais sensível e, portanto, tem os resultados mais confiáveis. No entanto, o teste antígeno vem sendo muito procurado desde que os casos de Covid vêm aumentando significativamente. Isso porque, se for particular, não é necessário apresentar pedido médico para fazer, além do fato de que ele é mais barato e fácil de ser encontrado que o PCR.

Esse tipo de exame coleta secreções somente do nariz e apresenta resultados rápidos, mas ele é cerca de 30% menos sensível que o PCR. Porém, segundo os especialistas, o teste antígeno também é capaz de detectar Covid ativa, embora seja mais suscetível a dar resultado “falso negativo”. Para quem está com sintomas e tem o resultado do teste antígeno negativado a recomendação é que seja feito um PCR ou um novo antígeno dentro de dois ou três dias para confirmação do diagnóstico de Covid.

Qual é a vantagem de fazer esse exame?

A principal vantagem do teste antígeno para Covid é que ele apresenta resultados rápidos. Em alguns casos, isso pode acontecer em cerca de 15 minutos. Além disso, outro motivo que tem feito com que muitas pessoas busquem esse exame é o preço: ele custa, em média, entre R$ 80 e R$ 200, enquanto o PCR pode chegar a R$ 400 dependendo do tipo.

Mas há uma desvantagem: esse teste é mais confiável se for feito em pessoas que têm sintomas. Em caso de viagens ou eventos, por exemplo, para comprovação de não infecção, a melhor opção é o PCR, capaz de detectar a presença do novo coronavírus mesmo em pessoas que não têm sintomas.

Onde e quando fazer o teste antígeno de Covid?

O teste antígeno pode ser encontrado em unidades de saúde, farmácias e laboratórios particulares e, para fazer, não é necessário apresentar solicitação médica (com exceção dos testes feitos em hospitais e unidades de pronto atendimento, em que o teste só é feito mediante pedido feito por profissional de saúde).

Apesar de ser um exame simples, no Brasil, nem todos os profissionais estão habilitados a fazê-lo. Por isso, algumas farmácias não oferecem o teste antígeno para detecção de Covid. Para saber se a rede farmacêutica aplica o teste, é preciso entrar em contato. Na maioria das farmácias e laboratórios, é necessário fazer agendamento prévio por telefone ou pela internet.

Quanto ao melhor momento para a realização do exame, segundo especialistas, o ideal é que ele seja feito entre três e cinco dias após o início dos sintomas, quando a carga viral está mais alta. Já no caso de pessoas assintomáticas, a recomendação é fazer o PCR, que detecta a doença mesmo com baixas cargas virais.