Vacina da gripe reações: o que é comum após a dose?

Quando o assunto é vacina, uma dúvida que costuma surgir é em relação às possíveis reações que ela pode causar. Embora sejam leves, as reações causadas pela vacina da gripe, por exemplo, podem surgir pouco tempo depois da imunização. Mas a boa notícia é que os sintomas duram poucos dias e não é necessário nenhum tipo de tratamento para se livrar deles.

A vacina da gripe causa reações?

A vacina da gripe protege contra diferentes tipos de influenza e, embora não cubra o vírus que está causando surto em diversas regiões do país, o H3N2, pode evitar a evolução de qualquer influenza para sintomas mais graves. A imunização é feita no braço e ajuda o corpo a desenvolver anticorpos contra a doença, evitando hospitalizações e mortes.

Relatos sobre reações causadas pela vacina da gripe são bastante comuns, mas eles costumam ser leves e passar dentro de poucos dias. O que acontece é que, segundo especialistas, qualquer vacina pode causar efeitos colaterais, já que são medicamentos imunobiológicos (são desenvolvidas a partir de substâncias biológicas). Quando esse medicamento entra em contato com o organismo, a resposta pode ser uma reação inflamatória, que causa as reações.

Confira quais são as principais reações causadas pela vacina da gripe:

Sintomas comuns

Dor, vermelhidão e inchaço no local da aplicação;

Dor muscular;

Dor de cabeça;

Transpiração excessiva;

Náuseas;

Febre abaixo de 38ºC.

Essas reações podem começar a surgir algumas horas depois da aplicação, mas não necessitam de tratamentos complicados. Repouso e hidratação costumam ser suficientes para que os sintomas desapareçam dentro de dois ou três dias. No caso da dor de cabeça e da febre baixa, pode-se tomar um analgésico como Dipirona ou Paracetamol, de acordo com a indicação médica.

Sintomas raros

Febre alta (acima de 39ºC;

Coceira e lesões na pele;

Reações alérgicas, que podem causar taquicardia, falta de ar, inchaço na boca e na garganta, tontura e até parada cardíaca;

Fraqueza e paralisia. Pessoas que já tiveram a Síndrome de Guillain-Barré devem informar o médico para que seja feita uma avaliação sobre os riscos de tomar a vacina;

Inflamação dos vasos sanguíneos, que podem causar mal-estar, cansaço, febre, alterações no apetite e perda de peso;

Ínguas no pescoço, axila ou virilha, causadas por alterações no sistema linfático.

Caso a vacina da gripe cause alguma dessas reações mais graves, é preciso procurar atendimento médico o quanto antes.

Quem pode tomar a vacina?

Em 2021, a campanha de vacinação contra a gripe foi ampliada pelo Ministério da Saúde para pessoas de todas as idades. Antes, a vacina era disponibilizada apenas para os considerados grupos de risco. Sendo assim, de maneira geral, qualquer pessoa em boas condições de saúde pode (e deve) se vacinar contra a influenza.

Grávidas, idosos, pessoas com doenças crônicas, crianças menores de seis anos, idosos e puérperas estão no grupo de risco e, por isso, devem procurar uma unidade de saúde do SUS para a aplicação.

Quem não deve tomar a vacina contra a gripe?

Apenas pessoas com alergia ao látex ou ao ovo e aquelas que já tiveram reações graves em doses anteriores não devem tomar a vacina. No entanto, caso haja alguma dúvida, a recomendação é conversar com um profissional de saúde.

As vacinas contra a gripe são seguras?

As vacinas contra a gripe têm um bom histórico de segurança. Centenas de milhões de americanos receberam vacinas contra a gripe com segurança nos últimos 50 anos, e tem havido extensa pesquisa apoiando a segurança das vacinas.

A vacina contra a gripe é a primeira e melhor maneira de reduzir suas chances de pegar a gripe e transmiti-la a outras pessoas. O Ministério da Saúde recomenda que todas as pessoas com 6 meses de idade ou mais recebam uma vacina contra a gripe todos os anos.