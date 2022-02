Autoteste de Covid: como funciona e quando usar?

Aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o autoteste de Covid-19 ainda não tem data para começar a ser vendido no Brasil, já que isso depende de alguns trâmites entre as empresas e a própria Anvisa. Esse tipo de exame já é disponibilizado em países da Europa, nos Estados Unidos, Canadá e Austrália como estratégia de controle da pandemia. Mas como funciona o autoteste de Covid? Esclareça essa e outras dúvidas.

Como funciona o autoteste de Covid

O autoteste de Covid-19 é bastante parecido com o teste rápido de antígeno, que já é feito nas farmácias. Ainda não se sabe quais testes serão autorizados no país, mas a maioria deles tem o mesmo sistema de testagem. O exame, que pode ser feito em casa, é realizado por meio da coleta de secreção do nariz ou da boca, material que depois é colocado em uma solução química e colocado para testagem em um dispositivo. O resultado sai após 15 ou 30 minutos e é de fácil interpretação.

As instruções do autoteste de Covid e como ele funciona podem mudar de acordo com o tipo de exame, mas todos os kits vêm acompanhados dessas informações. Quanto ao resultado, a tira vem com duas letras: C e T. Duas listras (uma em cada letra) significa teste válido e positivo. Uma listra na letra C significa teste negativo e uma listra na letra T indica que o resultado foi inconclusivo e, por isso, é preciso fazer um novo exame com um novo kit ou em uma unidade de saúde.

O autoteste serve como diagnóstico definitivo?

De acordo com o Ministério da Saúde, o autoteste não pode ser usado para definição do diagnóstico e nem como atestado médico, ele serve apenas como triagem. Isso acontece porque esse tipo de exame pode apresentar resultado negativo em quem tem Covid-19 se for feito durante o período de incubação do vírus ou quando a carga viral estiver baixa; é o chamado falso negativo.

O autoteste também não será aceito como comprovação de resultado negativo no caso de viagens. A notificação é obrigatória e, se o resultado der positivo, a orientação do Ministério é procurar atendimento médico para confirmação e orientações.

Onde encontrar?

O autoteste de Covid-19 será vendido em farmácias e instituições de saúde de forma presencial ou online, mas a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial acredita que isso só deverá ocorrer no fim de fevereiro. Ainda segundo a instituições, o preço deve variar entre R$ 45 e R$ 75, o que pode significar um valor bem abaixo dos testes de antígeno que já são feitos por profissionais nas farmácias. Empresas que quiserem distribuir o autoteste para os funcionários poderão fazer compras em grandes quantidades.

O autoteste é confiável?

Especialistas alertam que, para que o resultado seja confiável, o primeiro passo é que as instruções de coleta e de realização do autoteste sejam seguidas à risca. Além disso, é necessário que a carga viral esteja alta, ou seja, nos primeiros dias de sintomas. Já no caso de pessoas assintomáticas, a recomendação é que a testagem seja feita a partir do 5º de contato com um infectado. A sensibilidade do autoteste de Covid é entre 40% e 60%.

Para quem o autoteste é indicado?

O autoteste é indicado para qualquer pessoa, com ou sem sintomas, que deseja saber se está infectado com a Covid. Menores de 14 anos devem realizar o exame sob a supervisão de um adulto. Já as pessoas que têm sintomas graves, como saturação abaixo de 95% e falta de ar, devem procurar atendimento médico com urgência.

Uma das principais estratégias para o controle da pandemia, de acordo com as autoridades de saúde, é a ampla testagem da população. A Organização Mundial de Saúde (OMS) já havia recomendado que o Brasil adotasse o autoteste como forma de conter o avanço da doença.

Especialistas apontam esse tipo de exame como uma maneira de desafogar as unidades de saúde e evitar aglomerações. Isso porque, com o avanço da Ômicrom e a ocorrência de muitos casos de Influenza, houve uma corrida às unidade de saúde em busca de testes.

A realização do teste em casa também é uma forma de saber, no caso de pessoas infectadas, se o vírus ainda está ativo e, portanto, se o isolamento deve ser mantido. Vale lembrar que, se o resultado der positivo, é essencial procurar um serviço de saúde para confirmar a infecção.