Vacina infantil contra a Covid é segura: 5 dúvidas respondidas

Confira as respostas para as principais dúvidas sobre a vacinação de crianças e adolescentes

A vacinação infantil contra a Covid-19, que começou dia 14 de janeiro no Brasil, vem levantando muitos debates se a vacina infantil contra a Covid é segura. Pelo mundo, diversos países já aprovaram a vacina para crianças e adolescentes, que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), são seguras e eficazes. Confira as respostas para as principais dúvidas sobre a vacina infantil.

A vacina infantil contra a Covid é segura?

A OMS, o Centro de Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos e a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) são apenas alguns exemplos de instituições que já declararam que a vacina infantil contra a Covid é segura e eficaz.

Aqui no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) considera que o imunizante é seguro e, por isso, aprovou a aplicação da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos ainda em dezembro. Já o uso da CoronaVac foi aprovado somente nesta quinta-feira, 20 de janeiro, para crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos.

Quais são as reações mais comuns – vacina infantil contra a Covid é segura

Assim como acontece com outras vacinas, é possível que crianças tenham algumas reações adversas após a aplicação. No entanto, baseados em estudos, a Anvisa e o CDC afirmaram que os efeitos colaterais são raros. De maneira geral, eles também são leves.

Dor no local da aplicação, acompanhada de vermelhidão ou inchaço, febre, dores musculares e de cabeça e mal-estar geral foram as reações mais comuns nos relatos de crianças. A tendência é que esses sintomas desapareçam em poucos dias, se ocorrerem. Há uma preocupação recente sobre casos de miocardite relacionados à vacina da Pfizer, mas a farmacêutica garante que essa reação é rara.

Qual imunizante será utilizado?

No Brasil, as vacinas que têm autorização da Anvisa são a Pfizer e a Coronavac. O imunizante da Pfizer é o que vem sendo utilizado na maior parte dos países. Para a vacina infantil contra a Covid ser segura, a empresa desenvolveu uma versão pediátrica, que tem uma identificação laranja.

Além dela, no Brasil, a Coronavac também está aprovada para crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos de idade. A versão utilizada é a mesma dos adultos e o intervalo de 28 dias entre as duas doses também é igual. Alguns países já estavam usando essa vacina, como a China, por exemplo.

Por que as crianças devem ser vacinadas?

Segundo a OMS, “Existem benefícios em vacinar crianças e adolescentes que vão além do direito à saúde. A vacinação diminui a transmissão de covid nessa faixa etária e pode reduzir a transmissão de crianças e adolescentes para adultos mais velhos, o que pode ajudar a reduzir a necessidade de medidas de mitigação nas escolas”, diz um trecho do documento divulgado pela instituição em novembro do ano passado.

Um levantamento da Fiocruz revelou que, até o dia 4 de dezembro de 2021, o número de menores de idade que morreram devido à Covid-19 chegou a 1.422 no Brasil. Além disso, 20 mil crianças e adolescentes foram internados por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada à Covid.

É necessária a autorização dos pais para vacinar a criança?

Embora o Ministério da Saúde tenha recomendado que os pais ou responsáveis pelas crianças conversem com um médico antes da aplicação da vacina para receber orientações, a imunização precisa ser acompanhada por um adulto responsável pela criança.

Caso não seja possível acompanhar os menores até o posto de vacinação, no entanto, é necessária a autorização por escrito. O Termo de Consentimento ou de Assentimento pode ser facilmente encontrado na internet. É preciso imprimir e assinar.