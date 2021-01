Benefícios do chá verde vão de emagrecimento a prevenção de doenças

Ele tem sabor amargo, mas os benefícios do chá verde são comprovados por pesquisas, quando consumido regularmente e sem excessos. A bebida faz parte da rotina de quem adota autocuidados conscientes para alcançar uma vida mais saudável. Nativa da China e da Índia, é produzido a partir das folhas da planta Camellia sinensis.

Quais são os benefícios do chá verde?

A iguaria oferece antioxidantes, cafeína, aminoácidos, vitaminas B, E, C, cálcio, magnésio, zinco, potássio e ferro. Na hora de prepará-la, fique atento ao tempo de fervura, porque temperaturas muito elevadas degradam os compostos bioativos.

Muitos benefícios do chá verde já foram relatados por pesquisadores. Pode auxiliar no processo de emagrecimento, na redução de risco de doenças variadas (de câncer a cardiovasculares) e na melhora da digestão.

Mas isso não significa que deve bebê-lo em excesso, o que poderia sobrecarregar o fígado, causar irritações na mucosa do estômago e trazer insônia e irritabilidade. “A ingestão diária de 320mg a 350mg de polifenois é suficiente para fornecer todos os benefícios almejados. Isso corresponde a dois copos do chá solúvel: cerca de 10g da erva e 200ml de água”, disse a professora de nutrição Jocelem Mastrodi Salgado à revista Espaço Aberto.

1 – Ajuda a emagrecer

Um estudo da Universidade de São Paulo (USP) comprovou que o chá verde é aliado na perda de peso. O consumo do produto solúvel dez minutos antes das atividades físicas reduziu a massa gorda e aumentou a muscular.

“Proporcionou uma mudança na composição corporal, com diminuição da gordura e consequente perda de peso e a manutenção da massa magra. Aliado à prática de exercícios físicos, como a musculação, os resultados mostraram um ganho de massa magra significantemente maior que o proporcionado pelo exercício físico acompanhado do consumo de um placebo e favoreceu a perda de massa gorda, por mobilizar esta como fonte de energia”, explicou Jocelem Mastrodi Salgado, orientadora da pesquisa feita por Gabrielle Aparecida Cardoso, à revista Espaço Aberto.

2 – Reduz risco de doenças cardiovasculares

Há uma relação inversa entre o consumo do produto e a ocorrência de doenças cardiovasculares, segundo entrevista de Jocelem à Espaço Aberto. É que os antioxidantes do chá são capazes de inibir a oxidação do chamado colesterol ruim, processo que libera substâncias tóxicas no organismo. A bebida também é capaz de impedir a agregação plaquetária, que gera má circulação sanguínea. “Com isso, há um relaxamento dos músculos do sistema cardiovascular, o que contribui para a redução da pressão arterial e para a melhora da circulação sanguínea em geral”, completou Jocelem.

3 – Benefícios do chá verde: diminui chance de câncer

O chá verde é rico em antioxidantes, que ajudam a evitar o dano celular produzido pelos radicais livres. Assim, um dos benefícios é colaborar na prevenção de diferentes tipos de câncer. Uma pesquisa da Universidade Harvard, por exemplo, mostrou que mulheres que ingeriam mais a iguaria tinham um risco de 20 a 30% menor de desenvolver câncer de mama. Outros estudos comprovaram queda na probabilidade de câncer de próstata, colorretal, pulmão…

4 – Protege o cérebro

Ingerir a bebida também mostrou afastar doenças neurodegenerativas. Muitas pesquisas chegaram à conclusão de que pode proteger os neurônios, prevenindo Alzheimer e Parkinson.

5 – Auxilia na digestão

Quer melhorar a digestão? Aposte em chá verde. Auxilia na estimulação de ácidos estomacais, facilitando o processo. Outros benefícios já apontados são redução da absorção de gorduras e colesterol do organismo.