Bolsonaro até hoje não apresentou Plano de Imunização à Covid-19

A segunda onda da Covid-19 vem beirando o país e, ainda, passado oito meses de pandemia, não se sabe como será a distribuição de vacinas para os estados e municípios brasileiros nem ao menos, como será feito o procedimento. Todo este planejamento, chamado de Plano Nacional de Imunização deve ser repassado pelas autoridades máximas de um país. No caso do Brasil, pelo presidente da república, Jair Bolsonaro.

O que é o Plano Nacional de Imunização?

Só que até hoje, 24 de novembro, o governo está resistindo a cumprir uma decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) que determinava a entrega de um planejamento detalhado para a vacinação da população contra a doença..

A determinação do órgão de controle foi aprovada pelo plenário no dia 12 de agosto, mas a Advocacia-Geral da União (AGU) recorreu e até agora não há indicação de que o plano sequer exista e, muito menos, de que será apresentado e busca adiar entrega de proposta detalhada para vacinação da população contra a Covid-19.

Em reunião com governadores, em meados de outubro, o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello garantiu que o governo brasileiro apresentaria até 30 de novembro, um plano detalhado de vacinação contra doença , incluindo uma provável campanha nacional para iniciar a imunização até 20 de janeiro. Até o momento nada foi repassado pelo governo.

Testes e CoronaVac

Os 6,9 milhões de testes da Covid-19 comprados pelo Ministério da Saúde, estão, segundo reportagem do jornal ‘O Estado de S. Paulo’, em um armazém do governo em Guarulhos/SP. T odos têm validade expirando entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021.

Em nota, o ministério informou que a exemplo do que ocorreu com outros lotes de testes utilizados em outros países, devem chegar ao Brasil ainda nesta semana estudos de estabilidade estendida para os testes que a pasta tem em estoque. A Saúde informou também que o Plano Nacional de Imunização está em fase final de elaboração e deve ser divulgado nas próximas semanas,

No Facebook, o presidente Bolsonaro rebateu um apoiador dizendo que o governo federal não tem reponsabilidade sobre os testes que irão vencer nos dois meses que vem. ˜Todo material foi enviado para Estados e municípios. Se algum não utilizou deve apresentar seus motivos”, escreveu na publicação.

Já a vacina CoronaVac desembarcou no Brasil na última quinta-feira e desde a iniciativa do governo de São Paulo, em parceria com o Instituto Butantan, de comprarem lotes da vacina chinesa, há atritos com o presidente da República, que usa ideologias de ataque contra o laboratório Chinês.

Desde o começo da pandemia, em março de 2020, o presidente tem se portado com indiferença ao isolamento social e vem relativizando a gravidade da Covid-19 no país. Vale lembrar que, neste período, dois ministros já caíram da pasta da saúde.

Enquanto outros países já discutem as primeiras ações a serem feitas quando a vacina chegar, como, quem será vacinado primeiro, no Brasil nada foi divulgado ainda sobre qual parcela da população será tratada com prioridade – além dos profissionais de saúde e nem mesmo quem estará apto na lista de voluntários.