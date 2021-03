ButanVac: conheça a 1ª vacina brasileira contra Covid-19

O Instituto Butantan anunciou hoje (26) um novo imunizante no combate a Covid-19. Segundo o governador de São Paulo, João Doria, o pedido para iniciar em abril os testes com a vacina chamada ButanVac será encaminhado para a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

A nova vacina do Butantan será produzida integralmente no Brasil, sem a necessidade de importação. O Instituto lidera um consórcio internacional e responderá por 85% da capacidade total de fornecimento do imunizante.

Na ButanVac, o vírus inativado com produtos químicos para a sua formulação , o que facilita a sua estabilidade e deixa a vacina ainda mais segura.

Segundo Ricardo Palacios, diretor médico de pesquisa clínica do Instituto, a ButanVac terá perfil alto de segurança. “Nós sabemos produzir a ButanVac, temos tecnologia para isso e sabemos que vacinas inativadas são eficazes contra a Covid-19. Poder entregar mais vacinas é o que precisamos em um momento tão crítico”, explica.

Testes da ButanVac

A expectativa do Instituto Butantan é que após a liberação da Anvisa, os teste no Brasil possam começar ainda em abril. A produção da ButanVac pode ter início em maio deste ano. Contudo, a aplicação do imunizante só pode acontecer após a liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Nas fases de testes 1 e 2 da ButanVac serão avaliadas segurança e capacidade de promover resposta imune em 1,8 mil voluntários. Já na fase 3, etapa que vai estipular a eficácia da nova fórmula, participarão até 9 mil pessoas.

O novo imunizante do Instituto Butantan também será testado no Vietnã e Tailândia, que também fazem parte do consórcio.

Produção da Coronavac

O Instituto Butantan atualmente é o responsável pela etapa final de produção da Coronavac. A vacina foi desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Butantan.

A previsão é de que a partir do segundo semestre de 2021, a fabricação do imunizante seja nacionalizada. Tudo depende apenas do término da construção da fábrica que será destinada ao imunizante.

De acordo com o Instituto Butantan, o desenvolvimento da ButanVac não afeta o cronograma da Coronavac. Isso pois as produções dos imunizante serão feitas em fábricas distintas.