Máscara PFF2, N95 ou de pano: qual é a mais eficaz contra a Covid?

O uso de máscaras e álcool gel, aliado ao isolamento social, continuam sendo o melhor combo de combate a disseminação da Covid-19 pelo Brasil. Isso porque, com a demora da execução do plano de vacinação no país, os brasileiros precisam em alerta. E para ficar bem protegido contra o vírus, o aconselhado é utilizar a máscara PFF2, também conhecida como N95.

Dentre as vantagens da máscara PFF2, o melhor ajuste ao rosto do usuários ganha destaque. O aconselhado para uma proteção completa é que a máscara cubra o nariz e a boca. Além disso, o modelo possui uma capacidade de não apenas proteger os outros, como também proteger quem usa, a partir da filtragem de gotículas e aerossóis.

As máscaras PFF2 podem ser reutilizadas desde que usuário a deixe “descansando” durante um período de 3 a 7 dias após o uso. Além disso, o modelo não pode ser lavado e nem entrar em contato com álcool ou desinfetantes.

Existe multa para quem não usar máscara?

Das 26 capitais do país, 16 preveem multas para quem não usa máscara durante a pandemia. Apesar disso, ao menos 5 dessas capitais dizem que a norma ainda tem caráter educativo e não aplicaram multa até o momento. O Distrito Federal também prevê multa na falta do dispositivo de proteção.

O não uso da máscara já rendeu 8.215 notificações, o que totaliza arrecadação de mais de R$ 1,3 milhão. As informações são de um levantamento feito pelo G1 em fevereiro.

Em São Paulo, o governo do estado prevê multa de fixa nos valores de R$ 524,59 para pessoas físicas e de R$ 5.025,02 para estabelecimentos, vezes o número de pessoas sem a devida proteção. Para formalização da multa, o agente vai solicitar o número do CPF de pessoas físicas e do CNPJ para estabelecimentos comerciais.

Quanto custa e onde comprar?

As máscaras PFF2 podem ser encontradas por diversos valores em algumas farmácias e também de forma online. Há registros de máscaras do modelo custando menor de R$ 10.

No site PFF para Todos é possível encontrar um mapa com ofertas desse modelo em todo o país.

Por que a PFF2 é a máscara mais indicada?

A PFF2 é a máscara mais indicada devido a efetividade de proteção. O seu material especial faz com que as partículas sejam atraídas para o filtro. Além disso, o modelo possui um arame de ajuste na região entre o nariz e os olhos que melhora o encaixe no rosto.

Com a máscara bem encaixada no rosto, o usuário não aspira os aerossóis presentes no ar e que podem conter o vírus.

Na falta da PFF2, qual máscara usar?

Caso não seja viável utilizar a máscara PFF2, o indicado é uma máscara cirúrgica de três camada, com vedações com esparadrapo. Outra possibilidade é o usuário utilizar uma máscara cirúrgica por baixo e uma outra de pano por cima, atentando-se às saídas de ar.

Além disso, uma outra opção é que usuário utilize duas máscaras de pano ao mesmo tempo.

Assista ao vídeo e tire suas dúvidas sobre a máscara PFF2.

