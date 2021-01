Carteira digital do SUS: saiba como fazer o cartão

O aplicativo Conecte SUS Cidadão, também conhecido como carteira digital do sistema público de saúde, terá um grande papel para a fase de vacinação contra a Covid-19 no país. Os brasileiros poderão acompanhar o calendário de dosagens da vacina CoronaVac ou a de Oxford/AstraZeneca, de uma forma rápida e prática.

É isso que prometeu o ministro da Saúde Eduardo Pazuello na semana passada. Antes mesmo do início da vacinação que começa nos estados de São Paulo, em Minas Gerais e Rio de Janeiro, a partir de terça-feira (19), Pazuello afirmou que as melhorias no aplicativo do SUS vão permitir o monitoramento das doses das vacinas.

“Vai garantir maior segurança à população imunizada”, completou o ministro através de uma nota oficial. Com isso, o acesso à carteira de vacinação contra a Covid-19 será por meio da carteira digital do SUS.

Como fazer cartão digital do SUS?

Para quem já é cadastrado no SUS, é possível acessar a carteira digital através do próprio celular. Basta baixar o aplicativo Conecte SUS no celular para acessar as informações sobre atendimentos, exames, consultas, certificados de vacinação e medicamentos retirados na farmácia. É acessível por qualquer dispositivo com internet, utilizando o login único gov.br. Veja abaixo como baixar:

Vá até o Play Store ou App Store; Digite “Conecte SUS”. O APP é fornecido pelo DATASUS-Ministério da Saúde; Clique em Instalar; Abra o aplicativo e faça seu cadastro informando seus dados como CPF ou o número da carteira; Navegue pelo aplicativo e acesse as informações desejadas.

A carteira digital substitui a física?

Com a carteira virtual, que pode ser acessada ou emitida através do aplicativo Conecte Sus (por meio de um QRcode), ela passa a valer como o cartão do SUS, como se fosse o físico. Portanto, fica a critério de quem deseja utilizar a física ou a virtual, ambas possuem a mesma validade.

Devo usar o CPF ou a carteira digital do SUS?

Para ser vacinado não é preciso ser cadastro no SUS, entretanto, além de ser gratuito, permite acessar a carteira digital que incluí as informações de vacinação. Na opinião de Jacson Venâncio de Barros, diretor do Departamento de Informática do SUS, os dois métodos são garantias securitárias para a população.

“É importante que todos contribuam com essas informações. Hoje, nós temos uma, duas, três vacinas possíveis a serem aplicadas. E quando tiver três, quatro ou 10? Se nós não tivermos o controle o paciente pode tomar a vacina de uma dose tipo A e nós temos que evitar que ele tome uma segunda dose da vacina B”, explicou.

Vacinação contra a Covid-19

O governo federal apresentou plano de imunização que irá começar oficialmente na terça-feira (18) em todo país. No estado de São Paulo o plano de vacinação deve ter início para a população no dia 25 de janeiro. Neste primeiro momento, a vacina da CoronaVac será distribuída somente pelo SUS.

Profissionais de saúde e indígenas já estão sendo imunizados nesta segunda (18). O próximo grupo que irá iniciar a vacinação serão as pessoas acima de 75 anos, em seguida, respectivamente, 70 a 74 anos, 65 e 69 anos, 60 a 64 anos a partir de 1º de março. A segunda dose é aplicada 21 dias após a primeira.

Os hospitais e as clínicas privadas ainda não possuem uma data para receber as vacinas, mas, em contrapartida, o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo acionou o governador João Doria e o secretário da saúde, Jean Gorinchteyn, para oferecer ajuda na campanha de vacinação articulada pelo SUS.

(Foto: Governo de São Paulo/Divulgação)