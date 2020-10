Coronavírus pode sobreviver nove horas na pele humana, revela estudo

De acordo com os estudos mais recentes, o coronavírus pode sobreviver nove horas na pele humana.

Segundo o estudo publicado na Oxford Academic, se não for perturbado, ou seja, se a pele não for desinfetada o novo coronavírus pode sobreviver por muitas horas na pele.

Para evitar a possível infecção de voluntários saudáveis, os pesquisadores conduziram os experimentos de laboratório em pele de cadáver que de outra forma teria sido usada para enxertos.

Novo coronavírus pode sobreviver nove horas na pele humana

Enquanto o vírus influenza A sobreviveu menos de duas horas na pele humana, o novo coronavírus sobreviveu por mais de nove horas. Contudo, ambos foram completamente inativados em 15 segundos por desinfetante para as mãos contendo álcool a 80%.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos atualmente recomendam o uso de produtos para esfregar as mãos à base de álcool com 60% a 95% de álcool ou lavar bem as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos.

Estudos têm mostrado que a transmissão da covid-19 ocorre principalmente por meio de aerossóis e gotículas.

Ainda, os autores do novo estudo concluem em um relatório publicado no sábado na Clinical Infectious Diseases: “A higiene das mãos é importante para prevenir a disseminação de infecções por SARS-CoV-2”.

Higienizar as mãos é essencial

De acordo com o resultado do estudo, manter as mãos higienizadas é essencial para prevenir a contaminação e também a disseminação do vírus.

De acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, deve-se:

Limpar as mãos regularmente.

Lavar as mãos com água e sabão e secá-las bem.

Usar um antisséptico à base de álcool se você não tiver acesso imediato a água e sabão.

Lembrando que ao lavar as mãos é importante retirar os anéis ou pulseira. Além de esfregar ambos os lados das mãos e entre os dedos, bem como o começo dos pulsos.