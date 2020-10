Os especialistas estão avaliando se a introdução do vírus do resfriado antes da infecção pelo coronavírus oferece algum tipo de proteção.

Os pesquisadores estão analisando se o resfriado comum pode proteger contra a covid-19.

Um estudo recente da Universidade de Yale descobriu que o rinovírus – a causa mais frequente de um resfriado – pode impulsionar as defesas antivirais do corpo, fornecendo proteção contra a gripe.

Eles descobriram que a presença do rinovírus desencadeou a produção do agente antiviral interferon, que faz parte da resposta inicial do sistema imunológico à invasão de patógenos.

Os pesquisadores agora estão analisando se a introdução do vírus do resfriado antes da infecção pelo covid-19 oferece um tipo de proteção semelhante.

Resfriado comum pode proteger contra a covid-19, segundo pesquisadores

A Dra. Ellen Foxman, da Escola de Medicina de Yale, disse: “O vírus do resfriado comum ativa as defesas antivirais normais dessas células que formam o revestimento das vias aéreas”.

“Portanto, as células que formam o revestimento das vias aéreas são onde todos esses vírus precisam crescer”, acrescentou.

“Isso inclui gripe, resfriado comum, bem como a covid-19 – basicamente todos os vírus que você pega ao inspirá-los. Todos eles crescem neste tecido que forma o revestimento de suas vias aéreas”.

Ela acrescentou: “Sabemos que a resposta do interferon, que é esse mecanismo de defesa geral contra todos os vírus, funciona contra o coronavírus”.

“Se você fizer o experimento em um laboratório, poderá aplicar este produto químico – interferon – às células, e então poderá bloquear o vírus que causa a covid-19 também. Mas estamos apenas começando a fazer os experimentos.

A Dra. Foxman disse que acha que a imunidade baseada no interferon dura cerca de uma semana, talvez até duas. Contudo, acrescentou que ele não previne a infecção para sempre.

Mas ela explicou que isso pode fornecer uma “proteção temporária contra outro vírus” enquanto o corpo está “acelerado” para combatê-lo.

No entanto, a especialista disse que embora tivesse certeza de que isso possa ter uma aplicação à gripe, a covid-19 é imprevisível. Além disso, mais estudos precisam ser realizados.