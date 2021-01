Covid-19: saiba como será a vacinação em grandes capitais do Brasil

Após a autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) por unanimidade para o uso emergencial das vacinas Coronovac e de Oxford contra a Covid-19, finalmente a vacinação contra a doença começou no Brasil. Com isso, grandes capitais brasileiras preparam suas estruturas operacionais para dar início à campanha de vacinação em suas cidades. Confira como será a imunização nas capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Campo Grande e Manaus.

Vacinação no Brasil — São Paulo – São Paulo

A vacinação contra a covid-19 no estado de São Paulo, iniciada no domingo, continua nesta segunda-feira (18) no Hospital das Clínicas da capital paulista, desde cerca das 7h. Serão vacinados profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à doença.

Ontem, pouco mais de cem pessoas já haviam recebido o imunizante na capital paulista, incluindo a enfermeira Mônica Calazans, primeira pessoa vacinada no país. Para organizar a logística de vacinação, o governo de São Paulo lançou o portal Vacina Já, para fazer um pré-cadastro e orientar sobre dias, horários e locais de vacinação. Nesta primeira semana, a vacinação na capital será feita apenas no Hospital das Clínicas da cidade. O HC disponibilizou um galpão para vacinar todos os 30 mil funcionários.

Os locais vão funcionar 12 horas por dia, das 7h às 19h. Cada profissional de saúde receberá duas doses da vacina do Butantan, com intervalo de 21 dias entre cada aplicação, conforme prevê o Plano Estadual de Imunização (PEI).

Atenção: o calendário anunciado anteriormente pelo governo, que previa datas para idosos e outros grupos deixa de valer neste momento por conta da antecipação do cronograma para os profissionais do HC. Ou seja, ainda não é hora de se dirigir a postos de vacinação. Na semana seguinte, como ainda deve ser anunciado pelo governo, o cronograma deve voltar a atender o público-alvo previamente estipulado.

Rio de Janeiro – Rio de Janeiro

Eduardo Paes (DEM) anunciou em rede social, na manhã desta segunda-feira, que a vacinação na cidade do Rio de Janeiro será feita hoje (18), no Cristo Redentor. A primeira dose da vacina será aplicada em ato simbólico marcado para às 17h, diante do mais famoso símbolo da cidade.

No dia 8 de janeiro, Paes havia anunciado que a vacinação iria começar dia 25. O prefeito fechou um acordo para a aquisição de 3,3 milhões de doses da CoronaVac, desenvolvida em parceria entre o Butantan e o laboratório chinês Sinovac. Um lote de 487.500 doses da CoronaVac chegará ao RJ às 13h. O prefeito disse que a cidade terá 450 postos, “alguns com drive-thru”. Essa primeira fase vai imunizar, nas contas do Ministério da Saúde, 232.521 fluminenses dos seguintes segmentos:

Trabalhadores da Saúde;

Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas (em asilos ou abrigos)

Pessoas com deficiência institucionalizadas (internados)

Indígenas e quilombolas em terras próprias.

A primeira dose da vacina será aplicada hoje às 17hs no Cristo Redentor! @claudiocastroRJ @cristoredentor #VemVacina — Eduardo Paes (@eduardopaes_) January 18, 2021

Vacinação no Brasil — Belo Horizonte – Minas Gerais

O governador Romeu Zema (Novo) disse que a vacinação em Minas Gerais deve começar hoje, às 17h. Segundo Zema, o público-alvo neste primeiro momento são indígenas que vivem em aldeias, idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições como asilos, e 34% dos profissionais da saúde.

Em entrevista exclusiva à rádio CBN, o governador ainda disse que as 577 mil doses da vacina CoronaVac serão suficientes para imunizar o público-alvo da fase 1 da campanha de vacinação em Minas Gerais. Segundo ele, esse público-alvo é de 275.088 pessoas no estado. Veja a seguir quais são os grupos prioritários para receber a vacina na 1ª fase:

Trabalhadores da área da saúde

Pessoas com 75 anos ou mais

Pessoas com 60 anos ou mais que estão em asilos

População indígena aldeada em terras demarcadas

Povos e comunidades tradicionais ribeirinhas

Recebendo as primeiras doses da vacina contra a covid-19 para Minas Gerais. A vacinação pode começar ainda hoje, a partir das 17h! pic.twitter.com/u96CR0SmAP — Romeu Zema (@RomeuZema) January 18, 2021

Curitiba – Paraná

A vacinação contra a Covid-19 no Paraná deve começar nesta segunda-feira (18), de acordo com o governador do estado, Ratinho Junior. “Declaro aberta a campanha de vacinação contra o coronavírus no Estado do Paraná. A partir de hoje, escreveremos um novo futuro”, escreveu o governador Ratinho Junior em uma rede social. A primeira dose deve ser aplicada em um evento simbólico no Hospital do Trabalhador, em Curitiba, às 17h.

No entanto, o início da imunização depende da chegada das doses no estado. As caixas com as vacinas começaram a ser enviadas pelo Ministério da Saúde na manhã desta segunda-feira. De acordo com a programação do governo federal, o Paraná receberá 265 mil doses na primeira remessa de vacinas enviadas aos estados. Na primeira fase da vacinação, o Ministério da Saúde prevê que sejam vacinadas no Paraná:

102.959 trabalhadores de saúde,

12.224 pessoas com mais de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência,

10.816 indígenas,

482 pessoas com deficiência que vivem em instituições de longa permanência.

O Paraná informou que os seguintes grupos serão vacinados até o fim do 1º semestre de 2021:

Primeira fase:

Trabalhadores da saúde;

Idosos a partir dos 75 anos de idade;

Pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência, como asilos e instituições psiquiátricas;

População indígena.

Segunda fase:

Pessoas de 60 a 74 anos.

Terceira fase:

Pessoas com comorbidades, que possuem doenças renais crônicas, cardiovasculares, entre outras.

Salvador – Bahia

A vacinação em todo estado da Bahia deve começar nesta terça-feira (19), anunciou o secretário estadual da Saúde, Fábio Villas-Boas. A previsão é de que as doses, que vão chegar em Salvador nesta segunda (18), sejam distribuídas aos municípios ainda hoje, três horas após o desembarque. A Bahia vai receber 376.600 doses da Coronavac, assim, serão vacinadas 179.361 pessoas, considerando as duas doses necessárias e também a perda técnica que pode acontecer durante o transporte.

Segundo o Ministério da Saúde, com essas primeiras doses serão vacinadas, na Bahia, 9.788 pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas; 829 pessoas com deficiência institucionalizadas; 27.201 indígenas; e 142.087 profissionais da saúde, o que corresponde a 34% de todo o público que vai ser vacinado na primeira fase de imunização do estado.

Campo Grande – Mato Grosso do Sul

As primeiras 97 mil doses da vacina Coronavac para imunizar os grupos prioritários chegaram a Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (18). Geraldo Resende, secretário de Estado de Saúde, que foi até São Paulo para pegar as doses da vacina. Resende adiantou que a vacinação simbólica está marcada para às 17h, no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Três integrantes dos grupos prioritários da etapa inicial da campanha nacional de imunização receberão as primeiras aplicações: um idoso morador do Asilo São João Bosco, um profissional de saúde que atua na linha de frente do hospital referência no atendimento aos pacientes de covid-19 e um representante das comunidades indígenas do Estado.

Nessa primeira etapa serão vacinados os idosos com mais de 60 anos que moram em instituições como casas de repouso, além de indígenas e trabalhadores da área da saúde que estão na linha de frente contra a pandemia de Covid-19. A Secretaria de Estado de Saúde afirmou que o Mato Grosso do Sul irá receber 158.760 doses para vacinar 79.380 pessoas.

Vacinação no Brasil — Manaus – Amazonas

Começam a chegar em Manaus nesta segunda-feira, as primeiras doses da vacina Coronavac, que serão usadas neste primeiro momento da campanha de vacinação marcada para a próxima quarta-feira (20) para grupos prioritários na capital e no interior do Amazonas, mas que deve ser antecipada para terça-feira (19).

O primeiro carregamento que contém 69.880 doses da vacina, já saiu de São Paulo e está a caminho de Manaus. Ele é transportado em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e ao chegar na cidade, deve ser levado em caminhões refrigerados até o ponto de armazenamento. O governador João Doria também se afirmou compromisso publicamente, ontem (17), de enviar mais 50 mil doses da Coronavac para médicos do Amazonas. Essa quantia não tem relação com as quase 70 mil doses que serão enviadas para vacinação pelo Governo do Brasil. Todos os detalhes do plano de divulgação da campanha de imunização contra a Covid-19 em Manaus serão apresentados ainda na tarde desta segunda-feira, pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).