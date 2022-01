Covid e Influenza ao mesmo tempo: entenda o que é ‘Flurona”

Os casos de contaminação por Covid e Influenza ao mesmo tempo estão se espalhando pelo país, o que vem gerando preocupação, já que tratam-se de dois vírus que causam sintomas respiratórios e podem evoluir para casos graves, especialmente nos grupos de risco. A vacinação contra a Covid-19 reduziu o número de casos e internações no país, mas a epidemia de Influenza está lotando hospitais, laboratórios e postos de saúde espalhados por diversos estados brasileiros.

Com o relaxamento das medidas sanitárias e a não obrigatoriedade do uso de máscara em locais abertos, no entanto, a coinfecção se tornou um problema real. Mas, quais são os cuidados necessários para evitar a dupla infecção, quais são os riscos da Flurona e o que fazer para evitar? Entenda.

O que é a contaminação por Covid e Influenza ao mesmo tempo?

A infecção que está sendo chamada de Flurona e vem se espalhando pelo país é a contaminação por Covid e Influenza ao mesmo tempo. Flurona é a junção das sílabas “flu”, de Influenza e “rona”, de coronavírus. Os resultados positivos para a dupla infecção são uma preocupação, já que os dois vírus são capazes de provocar sintomas respiratórios graves, especialmente nos grupos considerados de risco.

Só em São Paulo, por exemplo, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foram confirmadas dezenas de casos desde o fim do ano passado. No entanto, outros estados já estão registrando contaminações por Covid e Influenza ao mesmo tempo. A preocupação se dá porque algumas cidades já registram mortes também pela variante H3N2, da Influenza, e a coinfecção pode ser ainda mais problemática, embora ainda não existam estudos suficientes sobre o assunto.

O que fazer para evitar a infecção?

Os cuidados para evitar a contaminação de Covid e Influenza ao mesmo tempo são os mesmos aos quais a população brasileira já está acostumada desde o início da pandemia causada pelo coronavírus, em 2020.

Os especialistas recomendam, portanto:

– Uso de máscara;

– Evitar aglomerações;

– Manter os ambientes ventilados;

– Não compartilhar itens de uso pessoal, como toalhas, talheres e copos, por exemplo;

– Fazer a higienização constante das mãos com água e sabão ou álcool em gel;

– Evitar tocar olhos, nariz e boca quando não puder higienizar as mãos;

– Tomar as vacinas contra a gripe e contra a Covid-19;

Vale ressaltar que, em caso de febre alta e/ou falta de ar, é importante procurar atendimento médico imediatamente. Quanto à vacina da gripe disponível no país, ela não cobre a cepa H3N2, mas ainda assim é capaz de evitar a evolução dos sintomas para mais graves. Segundo o Butantan, o imunizante contra a nova cepa já está em produção.

Como identificar a contaminação por Covid e Influenza ao mesmo tempo?

Os sintomas causados pela Covid e pela Influenza são parecidos e, por isso, as duas doenças podem ser facilmente confundidas. De acordo com especialistas, a diferença é, basicamente, a velocidade com que os sintomas aparecem. Isso porque a gripe (Influenza) costuma causar mal-estar, febre e dor no corpo de uma só vez, enquanto o coronavírus tende a se manifestar de forma gradual, se manifestando após o 7º dia de infecção. No entanto, para ter certeza de que se trata de dupla contaminação, é preciso realizar os testes para as duas doenças, já disponíveis no Brasil.