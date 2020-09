5 exercícios para perder barriga e eliminar a gordura localizada

Já aconteceu de você sentir-se mal com o excesso de gordura na barriga? Desde que não tenha sido por nenhum tipo de pressão social, não há problema algum em querer queimar o que estiver em excesso. Para isso, é necessário um acompanhamento profissional e uma alimentação adequada. Pensando em te ajudar nesse processo, o Jornal DCI consultou especialistas para pontuar os melhores exercícios para perder barriga.

5 exercícios para perder barriga (e fazer em casa)

De acordo com especialistas, na fisiologia humana não existe uma queima de gordura localizada, como grande parte das pessoas buscam. No entanto, é possível realizar estímulos de treinamento e conquistar uma redução geral de medidas e de gordura corporal, inclusive da região abdominal.

Parte desse trabalho é realizar exercícios​ de média a alta intensidade, que aumentam os batimentos cardíacos e que fortalecem os músculos abdominais. Esse processo ajuda na queima de gordura e contribui para um melhor contorno corporal. Sendo assim é preciso realizar um conjunto de treinos baseados em um misto de práticas aeróbicas e trabalho de fortalecimento da região abdominal.

Ricardo Aguas, Pós-Graduado em Treinamento Desportivo, trabalhou na Equipe Olímpica de Boxe do Brasil e atua como Personal Trainer elencou os melhores exercícios para perder a barriga. Entre as opções estão:

Corridas horizontais (exercícios para perder barriga)

Esse exercício para perder barriga ajuda a elevar a frequência cardíaca. Por ser de alta intensidade, ajuda a queimar gordura, além de fortalecer os músculos do abdômen e aumentar a definição da barriga. Para colocá-lo em prática, mantenha a posição inicial de flexão (deitado de barriga para baixo, braços estendidos e palmas das mãos no chão). Simule uma corrida sem tirar as palmas das mãos do chão.

Subir e descer escadas

Sim! Subir e descer escadas é um tipo de atividade física que proporciona a queima calórica e possui muitos benefícios. Esses exercícios devem manter o batimento cardíaco elevado por um tempo maior e dessa proporcionar um gasto energético e calórico. O que irá diminuir a gordura.

Atente-se em manter a postura ereta e com o abdômen contraído.

Agachamento

Os treinos de fortalecimento, também são muito importantes, como o agachamento. Super completa, é uma atividade que trabalha perna, glúteos e abdomens. No entanto, para que os efeitos apareçam, é necessário fazê-lo corretamente. A posição inicial é em pé com as pernas ligeiramente afastadas e os pés apoiados no chão à largura do corpo. Dobre os joelhos para simular que irá sentar em uma cadeira, mantendo as costas sempre reta e o quadril para trás. Volte posição inicial e repita até completar uma série.

Agachamento isométrico

O exercício é o mesmo, porém deve-se manter na posição sentada por cerca de 20 segundos antes de levantar. O agachamento é uma das atividades mais completas e que gasta mais calorias. Serve tanto para tornear as pernas quanto para emagrecer. Mas sempre tome cuidado com a postura ao realizá-lo.

Avanço

Outra boa opção é o avanço, que deve ser realizado de maneira unilateral, ou seja, com uma perna de cada vez. Dê um passo à frente mantendo os dois pés no chão, longe um do outro. Flexione a perna de trás na direção do chão e a perna da frente deverá se dobrar para frente. Alterne os passos.

Ponte

Para fazer essa opção de exercício que ajuda a fortalecer o abdômen, é preciso deitar-se com a barriga para cima. Dobre os joelhos e mantenha os pés no chão e os braços fechados ao longo do corpo. Levante o tronco em direção ao teto até que os quadris também estejam no ar, mantendo a região das costas no chão. Esteja sempre com os dois joelhos alinhados.

Abdominais

Existem diversos tipos de abdominais que podem ajudar a perder a barriga sem sair de casa. Mas é importante tomar cuidado com a coluna e a realização do exercício. Ou seja, sempre consulte um especialista para começar a fazer.

Mas, na prática, deite de barriga para cima, dobre os joelhos e mantenha os pés firmes no chão. Com a força do abdômen, levante a região peitoral, até onde conseguir, em direção aos joelhos. Pare imediatamente se sentir algum desconforto.

Com que frequência devo fazer exercícios para perder barriga?

Cada movimento deve ser realizado por 15 vezes com descanso de 20 segundos após o término da contagem. Realize essa mesma série quatro vezes. Repita os movimentos todo dia. Ambos devem ser realizados, pelo menos, três vezes na semana. Quem já tem um nível de treinamento mais avançado pode fazer musculação e cardio no mesmo dia. Para quem está iniciando, o indicado é realizar em dias alternados, para se acostumar com o treinamento e evitar lesões.

Para Ricardo, esse grupo de exercícios de fortalecimento muscular, gera uma liberação hormonal como o testosterona. Ambos são aliados na queima de gordura corporal, além de auxiliarem na diminuição da flacidez. Mas é importante lembrar que os resultados podem ser diferentes para cada pessoa. Por isso, é necessário o acompanhamento médico.

Por que a alimentação é a melhor aliada?

Sem dúvidas, a alimentação é uma grande aliada no processo de perda de gordura. Para Aryane Emerick, nutricionista do aplicativo Smart Nutri, pós-graduada em nutrição clínica funcional, quando se tem uma alimentação equilibrada que traga saciedade, o consumo de grandes quantidades de alimentos é evitado.

A nutricionista ainda alerta: “Muitas pessoas acreditam que deixar de comer é a solução para reduzir a gordura, mas aí que se enganam, nosso corpo precisa de uma alimentação balanceada que forneça todos nutrientes necessários para nosso metabolismo funcionar bem e inclusive ajudar no processo de perda de gordura”, explica. Aryane também afirma que as vitaminas do complexo B (presente em alimentos como verduras, arroz integral, aveia) são importantes para geração de energia em nosso corpo e isso faz com que as pessoas tenham mais disposição para praticar atividade física, por exemplo, além de manter o metabolismo mais ativo.

Evitar alimentos ricos em gordura, açúcar e ultra processados na rotina alimentar também é essencial no processo de redução de gordura.

Contraindicações – exercícios para perder barriga

Luan Rodrigues, gerente do departamento técnico da Smart Fit e professor de educação física, alerta: “É importante ter cuidado ao realizar treinos de alta intensidade, buscando sempre a orientação de profissionais de Educação Física, para que ele faça um treino específico para suas necessidades e restrições. Outro ponto importantíssimo é respeitar seu nível de condicionamento e fazer sempre dentro das suas condições. Afinal, cada pessoa tem um ritmo e um nível de treinamento, e é importante respeitar isso”.