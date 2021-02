Fabricante não recomenda o uso de ivermectina contra COVID-19

O vermífugo ivermectina ganhou destaque nos últimos meses de pandemia. Pois muita gente começou a tomar o remédio como forma de prevenir e combater o coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi um dos grandes defensores do medicamento. Contudo, ontem (4), a fabricante de ivermectina, farmacêutica Merck, afirmou que não há dados ou estudos que comprovem a eficácia do medicamento no combate à COVID-19. Portanto, não recomenda-se seu uso para profilaxia ou tratamento da doença.

Ivermectina COVID-19

A Merck afirmou, em comunicado, que seus cientistas estão a todo tempo estudando sobre a relação entre a ivermectina e a COVID-19. Contudo, até o momento não foram identificadas bases cientificas que provem que o remédio está relacionado ao combate à doença. Confira o trecho do comunicado da farmacêutica.

A Merck (NYSE: MRK), conhecida como MSD fora dos Estados Unidos e Canadá, afirma hoje sua posição em relação ao uso de ivermectina durante a pandemia de Covid-19. Os cientistas da empresa continuam a examinar cuidadosamente as descobertas de todos os estudos disponíveis e emergentes de ivermectina para o tratamento de Covid-19 para evidências de eficácia e segurança. É importante observar que, até o momento, nossa análise identificou:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Nenhuma base científica para um efeito terapêutico potencial contra Covid-19 de estudos pré-clínicos;

Nenhuma evidência significativa para atividade clínica ou eficácia clínica em pacientes com doença Covid-19, e;

A preocupante falta de dados de segurança na maioria dos estudos.

Não acreditamos que os dados disponíveis suportem a segurança e eficácia da ivermectina além das doses e populações indicadas nas informações de prescrição aprovadas pela agência reguladora.

O que é ivermectina?

Usado em tratamentos para oncocercose, elefantíase, pediculose, ascaridíase e escabiose, a ivermectina é um vermífugo que tem como função eliminar parasitas do organismo. O vermífugo foi criado há 40 anos e em 2015 rendeu um premio Nobel da medicina para descobridores William C. Campbell e Satoshi Omura.

O medicamento pode ser encontrado em farmácias comuns e é vendido sem receita, após determinação da Anvisa em setembro de 2020. O remédio genérico pode ser encontrado a partir de cerca de R$13 nas drogarias.

Em que situações ela deve ser usada?

O medicamento é um antiparasitário, podendo ser usado no combate à diversas infestações. Alguns exemplos de seu uso são:

Estrongiloidíase intestinal;

Filariose, popularmente conhecida como elefantíase;

Escabiose, também chamada de sarna;

Ascaridíase, que é a infecção pelo parasita Ascaris lumbricoides;

Pediculose, que é a infestação por piolhos;

Oncocercose, popularmente conhecida como “cegueira dos rios”.

Contudo, o paciente sempre deve buscar e seguir as orientações médicas para cada caso. Pois a automedicação é uma prática perigosa, que deve ser evitada.

Ivermectina contra COVID-19

No ano de 2020, muita gente apostou no medicamento como forma de prevenção e tratamento da COVID-19. Embora especialistas tenham afirmado que não há evidencias de sua eficácia contra o coronavírus, o presidente do Brasil defende fortemente o uso do medicamento. No começo de 2021, o presidente voltou a defender que o remédio seria positivo no combate à COVID-19.