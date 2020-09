É a primeira vez que as infecções por covid-19 atingem 10 mil na França em um único dia.

França bate recorde diário de novos casos de coronavírus. No último sábado (12) o país registrou um total de 10.561 novas infecções por covid-19.

Essa é a primeira vez que a França atingiu 10 mil novos casos em 24 horas.

O total supera o recorde anterior de 9.843 novos casos registrados na quinta-feira (10).

Bem como o número de mortes por coronavírus em hospitais e lares de idosos na França aumentou para 17 em 24 horas, elevando o total para 30.910.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A divulgação dos últimos números aconteceu no dia em que a polícia francesa lançou gás lacrimogêneo e prendeu mais de 250 manifestantes antigovernamentais em Paris.

Covid-19: França bate recorde diário de casos

A França está lutando contra o ressurgimento dos casos de coronavírus. Como resultado, na sexta-feira, o primeiro-ministro francês, Jean Castex, delineou planos para acelerar os testes e endurecer as medidas em certas cidades.

Nesse sentido, o governo francês está tentando evitar a repetição de um bloqueio nacional.

Na semana passada, houve 2.432 internações hospitalares por covid-19, incluindo 417 pacientes levados para unidades de terapia intensiva, disse o ministério da saúde do país.

Além disso, o ministro anunciou na sexta-feira (11) que o tempo de auto-isolamento para o coronavírus agora será de 7 dias a fim de melhor garantir a aplicação da medida.

De acordo com as autoridades, a quarentena de 14 dias não era bem aceita por muitos no país, pois a consideravam muito longa.

Castex disse que centros de teste específicos foram criados para fornecer resultados prioritários para equipes médicas ou pessoas que apresentem sintomas ou tenham estado em contato próximo com alguém com resultado positivo.

Porém, muitos relataram que haviam longas filas para fazer o teste e vários dias para obter os resultados.

No início desta semana, os médicos em Marselha revelaram que os 70 leitos da unidade de terapia intensiva dedicados aos pacientes do covid-19 na cidade e na região de Bouches-du-Rhone estavam todos ocupados na terça-feira.