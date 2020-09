Implante dentário pelo SUS: Descubra como conseguir

Sabia que é possível conquistar o sonhado Implante dentário pelo SUS? Você provavelmente já ouviu dizer que “o sorriso é nosso cartão de visita”. Apesar de batida, essa frase é verdadeira. Mas o cuidado com a saúde bucal vai muito além da aparência.

Acima de tudo, uma boca saudável garante uma boa alimentação, facilidade ao falar e maior segurança para se relacionar com outras pessoas.

Por ser uma questão ligada à qualidade de vida, existem soluções gratuitas para problemas com a saúde bucal. Uma delas é o implante dentário pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

A importância social dos implantes dentários

Em uma pesquisa realizada por estudantes de odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), de maneira geral, pessoas que recuperam os dentes melhoram sua qualidade de vida.

Afinal, quando a boca está saudável, somem problemas que atrapalhavam atividades do dia-a-dia, como comer, dormir e até mesmo namorar.

Atualmente o Brasil é o país com o maior número de dentistas no mundo. São mais de 300 mil profissionais até 2018, segundo dados do Conselho Federal de Odontologia. No entanto, isso não significa que os brasileiros tenham uma boa saúde bucal.

Pelo contrário, uma pesquisa do Ministério da Saúde mostrou que cerca de 55,6% dos brasileiros não se consultam com o dentista anualmente.

Também revelou que entre as pessoas com 18 anos ou mais, 11% perderam todos os dentes. E infelizmente entre 41,5% dos brasileiros que estão acima dos 60 anos. Sem dúvida, esses dados justificam a importância social de políticas públicas como o fornecimento de implante dentário pelo SUS.

No passado, o acesso dos brasileiros à saúde bucal era bem mais limitado do que hoje. Ir ao dentista, então, era ainda mais difícil. A combinação desses dois fatores causavam muitos danos aos dentes e faziam com que a principal solução oferecida pela rede pública fosse extraí-los.

Projeto Brasil sorridente

Com o propósito de alterar essa realidade, em 2003 o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Saúde Bucal. Nomeado de Brasil Sorridente, realiza uma série de medidas que buscam a saúde do sorriso dos brasileiros.

Entre elas, ações de prevenção (como campanhas educativas nas escolas) e recuperação (implante dentário pelo SUS, por exemplo).

O Brasil Sorridente amplia o acesso ao tratamento odontológico gratuito aos brasileiros por meio do SUS. Dessa maneira, as ações e serviços do Brasil Sorridente atendem cidadãos de todas as idades. Esses serviços são ofertados em Unidades de Saúde Família, postos de saúde, unidades móveis, centros especializados e hospitais.

Serviços oferecidos pelo programa

Entre os serviços que você pode receber gratuitamente pelo Brasil Sorridente, estão:

Implantes Dentários

Extrações

Limpezas

Exames bucais para detecção de câncer bucal infecções ou outras doenças

Restaurações

Aplicação de flúor

Retirada dos sisos

Tratamento de cáries

Aparelho dental gratuito

Biópsias

Cirurgias

Como ter acesso ao implante dentário pelo SUS

Como o programa Brasil Sorridente é uma iniciativa do SUS, qualquer pessoa tem acesso a implantes dentários de forma gratuita. No entanto, cidadãos de baixa renda têm preferência.

Primeiramente, para ser contemplado com o benefício é preciso acessar o site do Brasil Sorridente. Lá você pode verificar se a sua região já tem o serviço de implante dentário pelo SUS disponível.

Então, caso a sua região já conte com o programa Brasil Sorridente, você pode solicitar seu implante no posto de Saúde. Logo após conferir o local mais próximo, basta ir até lá com seu cartão do SUS.

Em seguida, no posto de saúde você vai fazer um cadastro para agendar suas primeiras consultas. Por vezes a chamada pode levar algum tempo, mas assim você terá tempo para se preparar até fazer o implante.

Lembrando que o SUS cobre todos os atendimento do Brasil Sorridente e isso é um direito seu. Um motivo a mais para sorrir!

Fontes: Conselho Federal de Odontologia e Ministério da Saúde.