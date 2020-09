Licopeno, o nutriente que previne o câncer e cuida do coração

É provável que você coloque no seu prato quase todos os dias uma porção de licopeno. Afinal, tomate, mamão e melancia são fontes do nutriente. E costumam fazer parte da dieta da maioria das pessoas. A partir de agora, você confere por que ele é essencial para a saúde.

O que é licopeno?

De acordo com diferentes pesquisas, o licopeno é o antioxidante natural mais poderoso que existe. Ou seja, ele é capaz de combater os radicais livres, verdadeiros inimigos da saúde. Isso porque envelhecem as células, levando a doenças crônicas.

“O licopeno é um dos responsáveis pela cor vermelha de diversos alimentos. Mas o maior destaque é, sem dúvida, a ação antioxidante”, explica a nutricionista Clarissa Fujiwara. Ele ajuda, por exemplo, a proteger a saúde do coração, já que regula os níveis de colesterol. Assim, previne contra infartos e AVC.

Além disso, estudos mostram que o licopeno reduz o risco de alguns tipos de câncer. É o caso do câncer de mama e, principalmente, de próstata.

Outros benefícios são o reforço na imunidade e a melhora da sensibilidade à insulina. Isso é importante para evitar obesidade e diabetes. O nutriente ainda protege contra problemas oculares, entre eles a catarata.

Quais são as fontes do nutriente?

O nutricionista Danilo Lira, do Hospital Anchieta de Brasília, ressalta que é essencial manter uma alimentação equilibrada. Só assim você pode, de fato, aproveitar todas as vantagens do licopeno. “Não existe uma quantidade exata para o consumo, mas é importante, tendo em vista os benefícios”, afirma.

Por isso, o ideal é consumir licopeno diariamente. Então, aposte em alimentos vermelhos como tomate, melancia e goiaba. Mamão, caqui e pitanga são outras fontes incríveis da substância. A lista se completa com cenoura, abóbora, pimentas e pimentões vermelhos.

Vale lembrar que o corpo absorve melhor o nutriente depois de aquecido, caso do molho de tomate. “Também é indicado contar com a presença de gorduras. Por isso, use um fio de azeite nas preparações, principalmente em saladas”, diz Clarissa.

Suplementos

Além da versão in natura, o licopeno é usado como suplemento. “Mas estudos mostram que o corpo absorve melhor o nutriente de fontes naturais. Ou seja, a dica é apostar em uma dieta rica em licopeno”, afirma Clarissa.

Por outro lado, é possível usar a suplementação se necessário. “Se não puder ingerir os alimentos, use o suplemento. Mas lembre-se que, para isso, você precisa passar por um médico ou nutricionista” conclui Danilo.

Fontes: Clarissa Fujiwara, nutricionista e mestre em Ciências pela USP. Danilo Lira, nutricionista do Hospital Anchieta de Brasília.