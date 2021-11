Mega Vacinação contra covid-19 começa no sábado em 6 capitais

Será realizada a partir de sábado, 20 de novembro, a campanha Mega Vacinação contra a covid-19 em seis capitais. Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Curitiba, Salvador e Brasília vão sediar a ação para a incentivar a vacinação para tomar a segunda dose ou a dose de reforço.

De 20 a 26 de novembro, postos de vacinação em todo país estarão preparados para intensificar a imunização dos brasileiros. As informações são da Agência Brasil.

Uso de máscara em São Paulo continua?

Mega Vacinação contra a covid

A intenção é incentivar a população a voltar aos postos de vacinação para tomar a segunda dose ou a dose de reforço. A campanha tem como slogan “Proteção pela medade não é proteção” e vai até 26 de novembro. Neste período, os postos de vacinação em todo país estarão preparados para intensificar a imunização da população.

A ação pretende incentivar que os 21 milhões de brasileiros que não tomaram a segunda dose da vacina procurem os postos e completem o ciclo vacinal. A iniciativa também pretende atingir as pessoas que estão aptas a tomar a dose de reforço. Cerca de 9,3 milhões de pessoas podem reforçar a imunidade contra a doença com uma terceira dose.

Segundo um levantamento do Ministério da Saúde, São Paulo tem 4,1 milhões de pessoas sem tomar a vacina. Entre os “atrasadinhos”, 2,9 milhões têm entre 30 e 34 anos, faixa etária com o maior número de pessoas que não voltaram ao posto de vacinação.

Na última quarta-feira 17, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos no percentual da população vacinada contra a Covid. No entanto, o país continua atrás de países do Chile, Argentina e Cuba, segundo ranking da plataforma Our World in Data, ligada à Universidade de Oxford.