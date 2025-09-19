Nova diretriz coloca pressão 12 por 8 como pré-hipertensão

Por anos, a pressão 12 por 8 foi considerada a saúde perfeita, mas uma nova diretriz tornou o número um sinal de alerta, de acordo com nova diretriz 80º Congresso Brasileiro de Cardiologia. O documento foi elaborado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) e pela Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH).

Qual é a pressão ideal?

Com a nova diretriz, a pressão ideal passa a ser abaixo de 12 por 8 . Na prática, quem apresenta esse valor não é hipertenso, mas está em uma zona de risco que exige acompanhamento. A partir de 14 por 9 é considerado hipertensão.

A mudança segue o caminho da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC), que em 2024 passou a classificar como “pressão elevada” valores entre 120/70 e 139/89 mmHg, deixando abaixo de 12 por 7 a faixa considerada normal.

A Sociedade Brasileira de Cardiologia destaca que até 80% dos casos de AVC, infarto e insuficiência renal podem ser prevenidos com medidas simples, como redução do sal, prática regular de atividade física, controle do peso e hábitos de vida saudáveis.

Com a nova diretriz, pessoas que antes deixavam o consultório tranquilas com a marca de 12 por 8 agora recebem orientação para agir antes que a pressão aumente de fato.