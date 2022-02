O que é herpes e como pega?

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 70% da população mundial já teve contato com o vírus que causa a herpes. No entanto, nem todo mundo desenvolve ou manifesta a doença, fato que pode ter ligação direta com a imunidade.

Estresse, gripes ou resfriados e outras situações que fazem com que o organismo fique debilitado podem ajudar no aparecimento das bolhas, normalmente na boca ou na região genital. Aparentemente, Eliezer, participante do BBB 22, tem o vírus e isso gerou comentários na casa. Mas o que é herpes e o que causa essa doença? Entenda.

O que é herpes?

O HSV é o vírus responsável por causar a herpes, que pode começar com alguns sintomas quase imperceptíveis, como leve formigamento ou coceira, e evoluir para bolhas visíveis e incômodas ao redor dos lábios ou nos órgãos genitais. Segundo o Ministério da Saúde, normalmente o vírus é contraído ainda durante a infância, mas apenas uma parte da população manifesta a doença.

Os fatores que podem desencadear o aparecimento da herpes estão ligados, principalmente, à imunidade. Isso porque é quando o organismo está enfraquecido que as bolhas costumam surgir. Estresse, gripes e resfriados, exposição exagerada ao sol e outras situações capazes de abalar a imunidade são alguns dos responsáveis pela “reativação” do HSV.

Existem dois tipos de vírus, o HSV-1 e o HSV-2, que causam o aparecimento das bolhas na boca e nos genitais, respectivamente. Os sintomas são parecidos, mas acometem regiões diferentes. O mais comum é o tipo 1, que atinge 90% da população brasileira segundo dados da Associação Brasileira de Dermatologia.

Como pega herpes?

O HSV é um vírus com alta taxa de transmissibilidade. A transmissão ocorre por meio do contato com a pele ou mucosa infectada pelo HSV, como o beijo e o sexo, por exemplo. No entanto, também pode acontecer devido ao compartilhamento de objetos pessoais. Copos e toalhas podem ser vetores do vírus da herpes.

O vírus infecta facilmente as áreas úmidas do corpo, como lábios, olhos, garganta e órgãos genitais. A herpes genital pode ser transmitida, ainda, para o bebê no parto, caso a mãe esteja infectada com o HSV.

Como é feito o diagnóstico de herpes? Diagnosticar a presença do HSV no organismo costuma ser um processo fácil. Com a recorrência do aparecimento das bolhas e a identificação dos fatores que fazem com que elas surjam, o médico é capaz de afirmar se é um caso de herpes, independentemente do tipo. Para comprovar o diagnóstico, o profissional pode solicitar exames de sangue ou da área afetada.

Herpes não tem cura

Uma vez infectada, a pessoa sempre terá o vírus no organismo, mesmo que ele não volte a se manifestar ao longo da vida. Para controle, a OMS recomenda cuidados constantes com a saúde, como manter uma alimentação balanceada, sono regular e praticar atividades físicas. Além disso, no caso do HSV-2, o uso de preservativos sexuais é essencial, já que a herpes pode facilitar a transmissão de outras doenças sexualmente transmissíveis.

A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo recomenda, ainda, atenção aos hábitos de higiene: lavar bem as mãos, evitar contato direto das bolhas e feridas com outras pessoas e não furar as bolhas. O tratamento costuma ser feito com medicamentos antivirais. Aciclovir, fanciclovir e valaciclovir são os mais eficazes e devem ser usados, se possível, antes do aparecimento das bolhas. A suplementação com um aminoácido chamado lisina também pode ser indicada pelo dermatologista.