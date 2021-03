Ocupação de UTIs do SUS passa de 90% em 15 capitais e 13 estados

A ocupação de unidades de terapia intensiva (UTIs) para covid-19 no Sistema Único de Saúde (SUS) está em “situação extremamente crítica”, com 15 capitais superando os 90%, aponta a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Com informações da Agência Brasil

Pesquisadores do Observatório Fiocruz Covid-19 publicaram hoje (9) uma edição extraordinária do boletim que acompanha a evolução da pandemia no país para alertar sobre o agravamento, que vem causando recordes de mortes desde fevereiro. Ontem, pela primeira vez, a média diária de mortes em sete dias ultrapassou 1,5 mil casos.

Ocupação de UTIs nas capitais

O boletim aponta que 25 das 27 capitais brasileiras estão com a taxa de ocupação no patamar considerado zona de alerta crítico, com mais de 80% dos leitos ocupados. Na maior parte dessas cidades, a ocupação passou dos 90%. Belém e Maceió, apesar de estarem na zona de alerta intermediário, apresentam ocupação de UTIs acima de 70%.

Porto Velho (100%)

Rio Branco (99%)

Manaus (87%)

Boa Vista (80%)

Macapá (90%)

Palmas (95%)

São Luís (94%)

Teresina (98%)

Fortaleza (96%)

Natal (96%)

João Pessoa (87%)

Recife (85%)

Aracajú (86%)

Salvador (85%)

Belo Horizonte (85%)

Vitória (80%)

Rio de Janeiro (93%)

São Paulo (82%)

Curitiba (96%)

Florianópolis (97%)

Porto Alegre (102%)

Campo Grande (106%)

Cuiabá (96%)

Goiânia (98%)

Brasília (97%)

Quando a análise se concentra nas unidades federativas, 20 estão com a ocupação de UTIs acima de 80%, sendo 13 delas com mais de 90% das vagas preenchidas por pacientes graves de covid-19. A ocupação é maior em Rondônia, Acre, Tocantins, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal.

Os pesquisadores avaliam que o quadro atual aponta para a sobrecarga e o colapso de sistemas de saúde e reforçam que é necessário ampliar e fortalecer as medidas de prevenção à transmissão da doença, com distanciamento físico e social, uso de máscaras e higienização de mãos.

“Nos municípios e estados que já se encontram próximos ou em situação de colapso, a análise destaca a necessidade de adoção de medidas de supressão mais rigorosas de restrição da circulação e das atividades não essenciais. Além disso, é necessário o reforço da atenção primária e das ações de vigilância, que incluem a testagem oportuna de casos suspeitos e seus contatos”, afirma a Fiocruz.

Hospitais ocupação em SP

Em São Paulo, a alta nos casos de Covid-19 também impactou no número de vagas disponíveis de leitos de UTI. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, divulgados na terça-feira (9), há 19 hospitais estaduais com 100% da ocupação de leitos de UTI para Covid-19.

