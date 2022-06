Quarta dose vacina covid em SP: quem já pode tomar?

Quarta dose vacina covid já está liberada para adultos acima de 45 anos na cidade de São Paulo. A recomendação do Ministério da Saúde é que todas as pessoas acima de 40 anos tomem a dose de reforço. O anúncio foi feito no dia 20 de junho, depois de uma alta do número de casos de covid em todo País.

Quarta dose vacina covid pode ser aplicada nos adultos, a partir de 45 anos, que já tenham tomado a terceira dose de Astrazeneca, Coronavac ou Pfizer há pelo menos quatro meses.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, as pessoas desta faixa etária também podem aproveitar para se vacinar contra a gripe.

Quarta dose vacina covid SP para pessoas acima dos 40 anos

Apesar do Ministério da Saúde ter anunciado a ampliação da quarta dose para toda população acima de 40 anos, a cidade de São Paulo vai escalonar. Isso porque o município não tem doses suficientes para vacinar toda esta faixa etária.

Quarta dose vacina covid está disponível, desde o dia 22 de junho, para adultos acima de 45 anos que tenham tomado a terceira dose há pelo menos quatro meses. Lembrando que a quarta dose foi liberada apenas para quem tomou os imunizantes Astrazeneca, Coronavac e Pfizer.

Assim que novas doses chegarem ao município de São Paulo, a Prefeitura abre para o público abaixo dos 45 anos. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, 500 mil pessoas já podem tomar a quarta dose.

Assim como as demais doses, para tomar a quarta dose vacina covid a pessoa não pode estar com sintomas gripais nem febre. Em caso de testar positivo para a covid no intervalo das imunizações, é preciso esperar quatro semanas antes de tomar o reforço.

Qual vacina tomar na quarta dose covid

No anúncio da liberação da quarta dose vacina covid para pessoas acima de 40 anos, o Ministério da Saúde recomendou que a população seja imunizada com as vacinas da Pfizer, Astrazeneca ou Janssen.

Segundo o Governo Federal, 8,79 milhões de pessoas já podem se vacinar em todo País. Este número reflete quem está dentro da faixa etária acima de 40 anos e que tomou a terceira dose de Astrazeneca, Coronavac ou Pfizer há pelo menos quatro meses.

Para quem tomou Janssen, imunizante de dose única, e tem de 18 a 39 anos, o Ministério da Saúde liberou a segunda dose de reforço, desde que tenha tomado a primeira dose do reforço há pelo menos quatro meses.

Desta forma, o esquema vacinal da Astrazeneca, Coronavac e Pfizer no País fica assim:

Maiores de 40 anos: quatro doses

12 a 39 anos: três doses

5 a 11 anos: duas doses E para quem tomou a vacina da Janssen: 18 a 39 anos: segundo reforço (terceira dose)

40 anos ou mais: terceiro reforço (quarta dose)

Quarta dose vacina covid pode dar efeitos colaterais?

Com a aplicação da quarta dose vacina covid tem surgido dúvidas acerca dos possíveis efeitos colaterais do reforço na imunização. No entanto, até o momento, não há evidências de que a quarta dose vacina covid manifeste efeitos diferentes dos já relatados com as doses anteriores.

O que especialistas afirmam é a possibilidade da quarta dose vacina covid provocar reações leves em cerca de 10% das pessoas imunizadas, segundo a bula.

Quarta dose vacina covid pode efeitos colaterais, entenda os principais:

Dor no local da aplicação;

Dor no corpo;

Mal estar;

Sintomas de resfriado;

Estado febril

Mas não espere que estas reações ocorram com todos os vacinados, como já falamos acima, os efeitos aparecem em 10% das pessoas que tomaram a quarta dose.

Vale ressaltar que a reação é leve e deve durar de 24h até 48h após a aplicação. Especialistas explicam que estes efeitos são esperados e que mostram que o sistema imunológico está reagindo à vacina, mas não significa que a vacina só vai funcionar em quem manifestar reação, porque depende do organismo de cada pessoa.

Onde tomar a quarta dose da covid

Para saber onde você pode tomar a quarta dose vacina covid na cidade de São Paulo basta acessar o link do Vacina Sampa. A Prefeitura de São Paulo trata a quarta dose como “segunda dose adicional”, então não se preocupe se você não encontrar nas informações da Secretaria Municipal da Saúde o termo “quarta dose”.

Quarta dose vacina covid SP está sendo aplicada nas:

UBS (Unidades Básicas de Saúde), de segunda sexta-feira, das 7h às 19h;

AMA/UBS Integradas todos os dias, incluindo finais de semana e feriados, das 7h às 19h;

Centros de Saúde;

Serviços de Atenção Especializada;

Megapostos Petz Teotônio Vilela e Mega Posto Parelheiros.

Por que devo tomar a quarta dose vacina covid?

A quarta dose vacina covid deve ser tomada para garantir a efetividade do imunizante às variantes do vírus. Em nota técnica, o Ministério da Saúde explica que dados mostraram a diminuição da efetividade das vacinas em casos da variante ômicron. Tal redução, ainda conforme o Ministério da Saúde, tem acontecido em pessoas mais velhas e pode ter relação com o envelhecimento natural do organismo. Por isso estratégias têm de ser reavaliadas para garantir esta efetividade em adultos e idosos.

Estudos também mostram um aumento considerável na proteção contra o vírus depois da quarta dose ou doses de reforço. Importante frisar que mesmo tomando a quarta dose vacina covid, os cuidados precisam continuar, como uso de máscara, álcool em gel e evitar frequentar locais com aglomeração.

A quarta dose vacina covid já está sendo aplicada em adultos a partir dos 40 anos em todo o Estado de Mato Grosso do Sul desde antes do anúncio do Ministério da Saúde. O Estado sempre esteve no ranking das unidades da federação que mais vacinaram em todo País.

Em Salvador, na Bahia, a aplicação da quarta dose também já acontece desde o anúncio do Ministério da Saúde. No dia 22 de junho, a Prefeitura liberou a dose de reforço e a população pode consultar se está dentro do público elegível diretamente no site da Secretaria Municipal de Saúde. Isso porque só pode tomar a quarta dose quem tomou a terceira até o dia 22 de fevereiro de 2022.

Em Brasília, no Distrito Federal, a quarta dose também já está disponível para pessoas acima de 40 anos que tenham tomado Astrazeneca, Coronavac e Pfizer. A exigência, no entanto, é de usar obrigatoriamente a máscara no momento da vacinação.

No Estado do Rio de Janeiro, a quarta dose já vinha sendo aplicada em trabalhadores da área da saúde com idade acima de 30 anos, mas após o anúncio do Governo Federal, foi liberada a vacinação do público com 40 anos ou mais desde o dia 21 de junho.

O que é preciso levar para tomar a vacina

Para tomar a quarta dose vacina covid, ou a chamada segunda dose de reforço, você primeiro precisa estar dentro da faixa etária liberada pelo Ministério da Saúde, que é de 40 anos ou mais, e ter tomado a terceira dose há pelo menos quatro meses.

Seguindo estes critérios, o usuário deve procurar pela Prefeitura ou Secretaria Municipal de Saúde para ver se a quarta dose vacina covid está sendo aplicada para pessoas da sua idade. Apesar da autorização do Governo Federal, existem municípios que não têm doses suficientes, como a cidade de São Paulo, por exemplo, e precisou escalonar.

As vacinas são aplicadas em unidades de saúde, e você precisa levar documento oficial com foto, vale RG, CNH, Carteira de Trabalho ou Passaporte, além de carteira de identificação profissional expedida pelo conselho da classe, CPF e o cartão de vacina que consta as doses de reforço tomadas anteriormente.

Se você não encontrar o cartão de vacina, no atendimento é feita a busca pelo sistema.

