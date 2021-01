Saiba quais são os 50 países que iniciaram a vacinação contra a Covid-19

O coronavírus surgiu na China há mais ou menos um ano e desde então vem mobilizando todo o mundo no combate à doença. Especialistas e infectologistas correm contra o tempo para poder imunizar a população do surto do momento. Cerca de 50 países já iniciaram a vacinação da Covid-19 e a previsão do Brasil está para o final de janeiro e começo de fevereiro de 2021.

Por que o Brasil ainda não realizou a vacinação da Covid-19?

Enquanto os países do mundo vão se mobilizando na vacinação da Covid-19, aqui no Brasil, a imunização está programada para o final de janeiro e início de fevereiro de 2021, segundo o ministro da saúde Eduardo Pazuello. Vale lembrar também que o Plano Nacional de Imunização, criado pelo Governo Federal e lançado no meio de dezembro de 2020, já sofreu pelo menos quatro mudanças quando à data de início.

O que se sabe, até o momento é que idosos, trabalhadores da saúde e indígenas com idade acima de 18 anos serão os primeiros a se imunizar no país. O PNI prevê quatro grupos prioritários que somam 50 milhões de pessoas, o que vai demandar 108,3 milhões de doses de vacina, já incluindo 5% de perdas, uma vez que cada pessoa deve tomar duas doses em um intervalo de 14 dias entre a primeira e a segunda injeção.

Autorização da vacina

Neste momento, o maior impasse é o regulatório. Apesar de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa ter simplificado as regras para permitir o uso emergencial de vacinas, as farmacêuticas ainda não formalizaram pedidos de autorização ao órgão regulador.

Até aqui, os desenvolvedores das fórmulas de Oxford/AstraZeneca e da Pfizer/BioNTech são os únicos que têm condições de pedir a autorização para o uso emergencial – que, de acordo com a Anvisa, será concedida em até dez dias a partir do pedido. No entanto, os laboratórios não cravaram se adotarão a estratégia e, muito menos, divulgaram data para fazê-lo.

Ambas já estão sendo testadas em, pelo menos, 36 países. E aqui, o plano do governo federal, lançado no meio de dezembro, já sofreu pelo menos quatro mudanças quanto à data de início: dezembro, janeiro, fevereiro e março foram sugeridos como meses de início da vacinação.

Coronavac em São Paulo

O secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, disse que o Estado de São Paulo já está preparado para iniciar a campanha de vacinação da Covid-19 em 25 de janeiro e o que falta é apenas a autorização da Anvisa.

Segundo Gorinchteyn os insumos necessários para o processo da aprovação da Coronavac – vacina chinesa comprada pelo governo de SP e produzida em parceria com o Instituto Butantan, estão assegurados. “Nós já temos as vacinas, temos 10,8 milhões de vacinas em solo brasileiro —as últimas recebemos no dia 30— e temos as seringas. Estamos aguardando a liberação da Anvisa para vacinar o mais rápido possível”, declarou o secretário à rádio Bandeirantes.

Já sobre a eficácia da Coronavac, o secretário disse ter total confiança e está numa corrida contra o tempo para a autorização. “Não é justo 45 países estarem vacinando e o Brasil pensando se vai comprar [a vacina] ou não. Não podemos aceitar isso”, finalizou.

Países que já iniciaram a vacinação da Covid-19

A China foi o primeiro país a iniciar uma campanha de vacinação reservada aos mais vulneráveis, grupo de trabalhadores, estudantes e cuidadores de idosos. Sem mesmo esperar que uma vacina fosse formalmente autorizada, Pequim aplicou cinco milhões de doses experimentais nos chineses.

A Rússia foi o segundo país que imunizou as pessoas mais frágeis lá em 5 de dezembro. A vacina usada foi a Sputnik V, aprovada na Bielorússia e Argentina.

Na Europa, o Reino Unido foi o primeiro país a imunizar a população com a vacina Pfizer-BioNTech. A campanha de vacinação começou a 8 de Dezembro, cerca de 800 mil pessoas já receberam as vacinas, segundo o Serviço Nacional de Saúde.

Estados Unidos e a vacinação da Covid-19

Também com a Pfizer, os Estados Unidos iniciaram a imunização na América do Norte. É lá também que concentra o maior número de óbitos de Covid-19 no mundo, com mais de 400 mil mortes até o momento. No país, a vacinação começou no dia 14 de dezembro, e já foram vacinadas quase 2 milhões de pessoas.

Veja a lista dos países que já vacinaram a população em dezembro

Arábia Saudita

Barherein

Canadá

Chile

China

Costa Rica

EUA

Emirados Árabes

Israel

Kuwait

México

Qatar

Reino Unido

Rússia

Sérvia

Omã

União Europeia

Vale ressaltar que na Ásia, Singapura lançou a campanha de vacinação da Covid-19 na semana passada

Países que vão vacinar no primeiro trimestre de 2021

Argélia

Índia

Japão

Taiwan

Filipinas

Paquistão

Afeganistão

Tailândia

Turquia

O vírus da Covid-19 já matou mais de 1,8 milhão de pessoas em todo o planeta. Cada dia que passa, se não há prevenção, o contágio é certeiro.