Terceira dose vacina da covid-19: qual a importância e datas?

O Ministério da Saúde anunciou no dia 16 que todas as pessoas acima de 18 anos vão poder tomar a terceira dose da vacina da covid-19 no Brasil. Até então, apenas quem tem mais de 60 anos, profissionais da saúde e imunossuprimidos estavam liberados.

O ministro Marcelo Queiroga também informou que o intervalo entre a segunda e terceira doses caiu de 5 para 6 meses. Segundo ele, a expectativa do governo é cumprir todo o calendário até maio de 2022.

Quem pode tomar a terceira dose da vacina da covid-19?

De acordo com o ministério, a vacinação da terceira dose está liberada para todas as pessoas maiores de 18 anos. É preciso estar com o ciclo vacinal completo, ou seja, com a primeira e segunda doses já aplicadas. Além isso, é necessário esperar um intervalo de 5 meses para receber o imunizante.

Quando será a vacinação?

Ainda não há um calendário oficial da terceira dose da vacina contra a covid-19. O ministro Marcelo Queiroga afirmou que a pasta conferiu autonomia para que as Secretarias de Saúde estaduais e municipais organizem seus próprios calendários.

Com isso, a expectativa é que as divulgações aconteçam gradativamente, como no primeiro ciclo de imunização. Mas é importante que as pessoas se atentem ao prazo de 5 meses e não se esqueçam de buscar os postos de vacinação.

Durante a coletiva, o Ministério da Saúde afirmou ter quantidades necessárias para a aplicação da terceira dose da vacina da covid-19 e liberou uma projeção das pessoas aptas a receber o imunizante nos próximos meses — a expectativa é finalizar a campanha em maio de 2022:

Novembro/21: 12,4 milhões;

Dezembro/21: 2,9 milhões;

Janeiro/22: 12,4 milhões;

Fevereiro/22: 21,8 milhões;

Março/22: 29,6 milhões;

Abril/22: 19,6 milhões;

Maio/22: 4,3 milhões.

Onde se vacinar?

A aplicação da terceira dose da vacina da covid-19 segue pelo Sistema Único de Saúde (SUS), na rede pública. Ao todo, são 38 mil postos de saúde no país. Estados e municípios também podem organizar iniciativas para a vacinação — como mutirões, semelhantes aos da aplicação da 1º dose.

Por que tomar a terceira dose da vacina da covid-19?

Reforçar o ciclo de imunização é importante para garantir que a reposta imune seja preservada, ou seja, manter a sua proteção contra o novo coronavírus. A terceira dose da vacina da covid-19 vai estimular a produção de novos anticorpos e, com isso, tornar a população mais protegida, ajudando ainda mais na queda de contágio e mortes pela doença.

Qual imunizante vou tomar?

O Ministério da Saúde explicou durante a coletiva que a terceira dose da vacina da covid-19 deve ser de um imunizante diferente do que foi usado nas duas primeiras doses. Ou seja, quem tomo Astrazeneca deverá receber Pfizer, e vice-versa.

Por isso, segundo Queiroga, a vacina da Pfizer deve ser a mais aplicada, já que boa parte da população recebeu os outros imunizantes no ciclo vacinal.

Uma atualização importante foi sobre a vacina da Jansenn, de dose única. O ministério explicou que será preciso uma segunda dose do imunizante, dois meses após a primeira, e então a terceira dose da vacina da covid-19, obedecendo o intervalo de cinco meses.

