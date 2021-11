Uso de máscara em São Paulo segue obrigatório?

A Prefeitura anunciou nesta quarta-feira (10) que não vai liberar o uso de máscara em São Paulo. No início deste mês, o governador do estado havia antecipado o fim da obrigatoriedade em ambientes públicos ao ar livre já para a segunda quinzena de novembro.

Hoje, no entanto, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) negou que a capital do estado irá seguir o calendário. A decisão vale, pelo menos, até o mês de dezembro.

Informações da GloboNews indicam que a liberação do uso de máscara em São Paulo deve valer a partir do dia 5 de dezembro.

Estudo aponta necessidade do uso de máscara em São Paulo

A decisão da Prefeitura de São Paulo foi baseada em um estudo realizado pela Secretaria Municipal da Saúde. De acordo com a pesquisa, o recomendável é que 95% da população estejam vacinados contra a covid-19 e que os números de casos e mortes continuam em queda. Atualmente, o índice de pessoas imunizadas até a faixa etária é de 89,8%.

Na última segunda-feira (8), o estado de São Paulo não registrou nenhuma morte pela doença desde o início da pandemia. Hoje, o governador João Doria (PSDB) informou durante a coletiva diária que 86% dos municípios não tiveram mortes por causa do novo coronavírus na última semana.

Cidades do ABC mantêm obrigatoriedade

No início da semana, prefeitos das sete cidades que compõe o Grande ABC já haviam contrariado a decisão governo sobre o uso de máscara em São Paulo e concordaram em seguir com o item de proteção até, pelo menos, o final de 2021.

Segundo informaram, inicialmente a decisão será discutida apenas na primeira reunião de 2022 do Consórcio Intermunicipal Grande ABC. O encontro pode ser adiantado se houver atualizações sobre o uso da máscara em São Paulo.

Fazem parte do Grande ABC as cidades de: São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul, Mauá, Diadema, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires.

