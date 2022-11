Vacina da poliomielite em 2022: quem deve tomar o imunizante?

Entre os meses de setembro e outubro, a prefeitura de São Paulo integrou a campanha nacional para a vacina da poliomielite. Com a redução dos índices de vacinação, as secretarias de saúde fazem um novo alerta. Mas quem deve tomar o imunizante? Veja quem é o público-alvo da imunização.

Quem deve tomar a vacina da poliomielite?

De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), o grupo mais afetado pela doença são as crianças com menos de cinco anos. Em São Paulo, a vacina é indicada para as crianças de 2 meses a 1 ano de idade. Já o reforço deve ser feito até os 4 anos.

Segundo a prefeitura da capital paulista, é preciso aplicar três doses injetáveis do imunizante aos 2, 4 e 6 meses do bebê. Também é necessário dar mais duas doses de reforço VOP (gotinha) para as crianças com idade de 15 meses e quatro anos.

Quem pode tomar a vacina nas UBSs em São Paulo?

Podem tomar a vacina da poliomielite nas UBSs as crianças com menos de cinco anos, sem histórico vacinal ou com esquema vacinal incompleto, jovens de até 19 anos sem histórico vacinal ou com esquema vacinal incompleto, além de viajantes, imigrantes e refugiados de países endêmicos ou em surto, de qualquer idade, que não tenham registro da imunização contra a doença.

A vacinação fica disponível o ano todo nas UBSs da cidade. As unidades funcionam de segunda à sexta das 7h às 19h. Nesse link, você confere todos os endereços das UBSs da capital paulista, separados por região.

O que é a poliomielite?

A poliomielite, conhecida no Brasil como paralisia infantil, é uma doença contagiosa que pode causar paralisia parcial ou total dos membros inferiores. A enfermidade é causada pelo poliovírus, que pode atingir crianças e adultos. As sequelas da pólio não têm cura. Também não existe um medicamento que trate os sintomas da doença. Por isso, a prefeitura de São Paulo explica que a melhor maneira de prevenir a doença é tomando a vacina da poliomielite.

O imunizante foi criado em 1953 e seu esquema vacinal consiste em três doses injetáveis e duas doses de reforço tomadas via oral. Segundo dados da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), o Brasil comemora em 2022 a marca de 32 anos sem a doença no país. A ausência de casos se deve à adesão à vacinação da população.

Existe o risco da doença voltar?

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) explica que os índices de vacinação contra a pólio caíram em nível global nos últimos anos, e que esse declínio traz de volta a preocupação de que os casos da doença voltem a aparecer. Em 1994, o Brasil recebeu o certificado de eliminação da pólio e conta com 32 anos livre da enfermidade. No entanto, o país também vem registrando quedas na imunização.

Dados da prefeitura de São Paulo indicam que a vacinação nacional já chegou a 100% nas três primeiras doses do imunizante. Mas em 2021, o índice foi de apenas 67%. Então, existe o risco de que a doença volte a preocupar os brasileiros se a imunização continuar caindo no Brasil.

Campanha de Multivacinação

A Campanha de Multivacinação em São Paulo foi estendida até o dia 30 de novembro. O adiamento foi realizado por conta da baixa procura pelas vacinas.

Na campanha estão disponíveis os seguintes imunizantes: BCG, contra a tuberculose, imunizantes contra as hepatites A e B, poliomielite e rotavírus, a pentavalente – contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e doenças invasivas causadas pelo hemófilo b, doses contra caxumba, febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola, varicela e HPV.

“É imprescindível que pais e responsáveis levem seus filhos aos postos para tomarem os imunizantes e, deste modo, garantirem a saúde e segurança de suas famílias e da sociedade. As baixas procuras estão ameaçando o retorno de doenças já erradicadas, é preciso aproveitar a oportunidade para prevenir e salvar”, explicou Tatiana Lang, do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde.