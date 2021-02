Passar horas rolando o feed do Instagram, atualizar o Twitter a cada dez minutos ou abrir o Facebook pra dar uma olhadinha. Quem nunca fez isso num almoço de família, num compromisso ou quando bate o tédio? Porém, como identificar se você utiliza as mídias de forma saudável ou não? Então saiba aqui como identificar os sintomas do vício em redes sociais e como utilizar a internet com mais consciência.

Segundo pesquisa da empresa GlobalWebIndex, o Brasil é o segundo país mais conectado do mundo, perdendo apenas para Filipinas. Em seguida, os dados mostram que o brasileiro fica em média 143 minutos por dia acessando sites e redes sociais. E nesse período de pandemia, esses números podem ter sido ainda maiores.

Outra pesquisa de mídia realizada pela Nielsen Brasil, juntamente com a Toluna, verificou que 97,56% dos indivíduos consultados utilizaram a internet diariamente no mês de junho. Boa parte dessas pessoas usaram para ver filmes e séries, trabalhar remotamente, acessar aplicativos de streaming, fazer compras e interagir com amigos e familiares nas redes sociais. Sem dúvidas, com mais pessoas em quarentena, as redes sociais se tornaram a melhor forma para se comunicar, passar o tempo e gerar entretenimento.

Por isso, perguntamos a Camila Custódio, Psicanalista e Terapeuta sobre os impactos causados pelo vício em redes sociais nesse momento. Conheça os principais sinais de alerta e como utilizar as mídias atuais ao seu favor.

Quais os sinais de alerta do vício em redes sociais

Você já se sentiu ansioso após ficar muito tempo sem acessar o seu Instagram, achando que poderia estar desatualizado? Ou até mesmo ficou eufórico pelas curtidas após postar uma foto no seu feed? Além dos sintomas de FOMO, que é o medo de estar perdendo algo importante, você ainda pode estar desenvolvendo um vício em redes sociais.

Para Camila, a ansiedade é o principal sintoma que você deve levar em consideração nesse momento. Segundo ela, “muitas pessoas já acordam com o celular na mão checando seus likes e ansiosos para ver os comentários e estar por dentro de tudo. A sensação de estar perdendo algo nos deixa cansados e frustrados. No fim do dia essa necessidade de atualização constante impacta também na rotina do sono, causando insônia e uma sensação de angústia e insatisfação pessoal”.

O vício em redes sociais pode causar dificuldade de concentração e dificultar o dia a dia. Aliás, a pessoa ainda pode se distrair em eventos sociais, pois não consegue se desconectar das redes sociais e interagir normalmente fora das rede.

Além de tudo isso, o vício em redes sociais pode causar uma imagem distorcida que temos de nós mesmos. Isso porque ficamos sempre nos comparando com influenciadores e outros usuários do Instagram e outras redes, que muitas vezes utilizam filtros ao postar uma foto. Ou seja, “perdemos muito tempo com fotos, post, legendas […] sempre preocupados com a aprovação alheia na busca de curtidas e comentários. Quando o retorno não é satisfatório ficamos frustrados e isso afeta a autoestima”, diz a Terapeuta.

Como superar esse vício após identificá-lo?

Porém, se você está passando por isso, não fique desesperado. Mas não é necessário sumir das redes sociais para sempre para se curar desse mal. Sabe-se que todo excesso esconde alguma falta emocional. Ou seja, “é preciso exercer o autoconhecimento para transformar o uso das redes em algo produtivo, benéfico e isso fará com que se mude a forma de pensar e agir sobre elas”, indica Camila.

Sendo assim, o uso consciente das mídias é o primeiro passo para quem deseja superar o vício em redes sociais. Você pode iniciar esse processo aos poucos, sem muita cobrança. Muitas pessoas estão aderindo ao Slow Blogging, que é um movimento que busca desacelerar e postar menos nas redes sociais. Que tal experimentar?

Quais dicas você daria para utilizar as redes sociais com consciência?

Por fim, nossa Terapeuta convidada ainda nos dá dicas incríveis de como utilizar o Instagram, Facebook e outras redes sociais de forma mais moderada. Então, você já pode dar o primeiro passo rumo ao seu equilíbrio emocional estabelecendo horários para acessar a internet e desativando as notificações.

Além disso, mantenha seu celular longe do alcance quando for dormir. Isso evitará que você dê uma checada, caso acorde de madrugada e perca o sono. Além disso, tenha um ritual matinal, faça respirações profundas, tome seu café com tranquilidade e só pegue no celular após esse processo.

E por último, cuide da sua saúde mental. Quando estiver num momento de lazer, dedique sua atenção apenas para isso. Aliás, procure um terapeuta que te ajude a entender os seus pensamentos e emoções que podem estar desencadeando o vício em redes sociais.