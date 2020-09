Vírus do Nilo Ocidental mata quatro pessoas na Espanha

Vírus do Nilo Ocidental tem sintomas parecidos com a gripe e pode levar a morte. Transmissão acontece através de mosquitos.

Quatro pessoas morreram no norte da Espanha, após um surto do vírus do Nilo Ocidental. A transmissão desse vírus acontece através da picada de um mosquito.

De acordo com o serviço de saúde do governo regional da Andaluzia, uma mulher de 87 anos foi hospitalizada com a doença na cidade de Puerto Real e acabou falecendo.

Além disso, três outros idosos morreram da mesma doença na província vizinha de Sevilha. Essa é a região onde o surto começou no início deste ano e inclui as cidades de Coria del Rio e La Puebla del Rio.

Dez outras pessoas estão internadas com a doença nas duas províncias, quatro delas estão em unidades de terapia intensiva.

O vírus causou uma grande preocupação na região, que também luta contra o surto do coronavírus.

Vírus do Nilo Ocidental

Embora ainda não se tenha muito sobre o vírus do Nilo Ocidental, ele pode causar sintomas semelhantes aos da gripe.

Isso causa certa preocupação, afinal, o covid-19 também apresenta sintomas similares ao de uma gripe.

Contudo, quando em casos extremos, a pessoa pode sentir em calafrios, febre, e até mesmo entrar em coma ou apresentar um inchaço mortal do tecido cerebral (encefalite). Bem como pode causar meningite.

A descoberta do vírus aconteceu pela primeira vez em Uganda no ano de 1937. O que se sabe sobre ele é que seu transporte é feito por pássaros. Porém, a transmissão é feita para os humanos através das picadas de mosquitos.

Atualmente, esse é um vírus que ocorre na África, Ásia, Europa e Austrália. O Governo Regional da Andaluzia pulverizou várias zonas úmidas com pesticidas para matar os mosquitos e reduzir o risco de transmissão do vírus do Nilo Ocidental no país.

O surto ocorre em um momento em que a Espanha também está lutando contra o coronavírus, com quase 30.000 mortos no país.