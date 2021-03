Saiba emitir a carteira do ID Jovem para viajar de graça e ter meia-entrada

Jovens de baixa renda podem obter meia-entrada em eventos e viajar de maneira gratuita através da carteirinha do ID Jovem. O documento é devido a brasileiros de 15 a 29 anos que estejam inscritos no Cadastro Único. Além disso, pode ser emitido rapidamente a partir de site ou aplicativo.

O que é o ID Jovem?

A Identidade Jovem, ou apenas ID Jovem, se trata de um documento destinado a jovens de baixa renda de todo o país. Ele possibilita o acesso a benefícios de meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos. Bem como, a vagas gratuitas ou com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual. Esses direitos estão previstos no Decreto 8.537/2015 .

Dessa forma, por meio do ID Jovem, milhões de brasileiros entre 15 e 29 anos têm maior acesso aos direitos garantidos pelo Estatuto da Juventude. O documento tem validade de 180 dias após a emissão e pode ser renovado por aplicativo.

Quem tem direito?

Podem solicitar a carteirinha do ID Jovem, os cidadãos entre 15 e 29 anos de idade que estejam inscritos no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico). Além disso, é necessário fazer parte de família com renda de até dois salários mínimos por mês. Nota-se também, que o jovem não precisa ter matrícula em instituição de ensino para acessar esse benefício.

Quais são os benefícios?

Como visto, o ID Jovem garante a meia-entrada em eventos e vagas gratuitas em transporte. Confira:

Meia-entrada: com o ID Jovem o cidadão garante pagamento de meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos.

Transporte: para quem tem ID Jovem são reservadas por viagem, duas vagas gratuitas em cada veículo, comboio ferroviário ou embarcação do serviço convencional de transporte interestadual de passageiros​​.

O que é preciso para emitir o documento?

Os jovens que atendem aos requisitos para ter o documento, precisam ter a inscrição do CadÚnico atualizada e o número de Identificação Social (NIS) em mãos.

Para se cadastrar no CadÚnico, a família pode ir até uma unidade do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do município em questão. É preciso que uma pessoa da família deve participar da entrevista para o cadastro. Bem como, apresentar documentos pessoais de todos os integrantes.

Como fazer a carteirinha do ID jovem?

Então, para emitir a carteirinha, o cidadão deverá acessar o aplicativo ID Jovem 2.0 ou ainda o site do benefício. O processo é rápido, e não é preciso sair de casa para concluir. Veja o passo a passo para as duas plataformas.

Emitir carteirinha pelo site

Ao acessar o site do ID Jovem, o cidadão deve clicar no botão escrito “Emitir ID Jovem” na parte superior da página.

Em seguida, a orientação é informar nos campos correspondentes o número do NIS, nome completo, nome da mãe e data de nascimento. Ao finalizar, se deve clicar em “Gerar ID Jovem”. O site chama atenção para a necessidade de preencher esses dados da mesma forma que estão cadastrados no CadÚnico.

Ao informar os dados corretos, o cidadão já consegue verificar e imprimir a sua carteirinha. Feito isso, usá-la para adquirir meia-entrada em eventos e vagas gratuitas em viagens.

Emitir carteirinha pelo aplicativo

Para emitir a carteirinha pelo aplicativo, o primeiro passo é acessar a loja de apps do celular e procurar por “ID Jovem 2.0” e instalar a plataforma.

Ao abrir o aplicativo, é necessário inserir as informações de número do NIS, nome completo, nome da mãe e data de nascimento. Feito isso, o usuário deve clicar em “Acessar”. A partir disso, aparecerá um código QR relacionado ao ID Jovem da pessoa.

Como usar o documento?

Para usar o ID Jovem e acessar os benefícios devidos, basta apresentar a carteira impressa ou não celular junto ao documento de identificação com foto nos pontos de venda de ingressos em guichês de passagens.

Dentre os eventos que aceitam o documento estão todos os promovidos por entidades e feitos em estabelecimentos públicos ou particulares mediante cobrança de ingresso. Como é o caso de exibições em cinemas, cineclubes e teatros, espetáculos musicais, de artes cênicas e circenses, eventos educativos, esportivos, de lazer e de entretenimento

Como funciona o ID jovem para viajar?

Para viajar de forma gratuita ou obter o desconto de 50% nas passagens a partir do ID Jovem, é preciso solicitar um único bilhete de viagem. Isso deve ser feito nos nos pontos de venda da transportadora, com antecedência mínima de três horas em relação ao horário de partida previsto. Nessa situação, é possível solicitar também um bilhete de viagem de retorno.

Nota-se que o cidadão não pode fazer reserva em mais de um horário para o mesmo dia e mesmo destino. É possível usar o ID Jovem em transporte convencional nas modalidades rodoviário, ferroviário e aquaviário interestadual em linhas regulares.

