Saiba como fazer consulta do CPF pela internet

O Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF é um documento de 11 dígitos que valida a sua viabilidade econômica no país. Com ele é possível fazer financiamentos de imóveis, empréstimos, emitir passaporte e realizar cadastros. Mas você sabe como fazer consulta do CPF pela internet?

É possível fazer consulta do CPF pela internet em minutos

O procedimento é tão rápido que não precisa gastar muito tempo e nem sair de casa, como era antes do avanço tecnológico.

O primeiro passo é fazer consulta do CPF pelas principais empresas de proteção ao crédito existentes: Boa Vista SCPC, SPC Brasil e Serasa.

Serasa

O Serasa também possibilita o cidadão fazer a consulta do CPF de forma gratuita e pela internet ou aplicativo. Para isso, é necessário antes fazer um cadastro com os dados pessoais. De acordo com a empresa, são feitas 6 milhões de consultas diárias.

Acesse o site serasa.com.br Digite o número do CPF na tela inicial e clique em “Consultar Agora” Preencha o cadastro, caso seja o seu primeiro acesso. Faça a verificação. Etapa final – você receberá a confirmação por e-mail ou SMS. Digite o código recebido e clique em “Confirmar código”

Boa Vista SCPC – Como consultar o CPF

O SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), administrado pela Boa Vista, permite a consulta online e gratuita aos consumidores. Veja como:

Acessar o site Consumidor Positivo Clicar em “Consulta CPF grátis”, no menu superior da página Quem não é cadastrado deve fazer a inscrição e depois digitar o e-mail e a senha Em seguida, o site informa se consta algum registo no SCPC

SPC Brasil

Com mais de 180 milhões de CPFs cadastrados, a SPC Brasil é a única das três grandes empresas do ramo que não oferece nenhum tipo de consulta gratuita. O valor da taxa para esta consulta é de R$ 16,90 e você recebe um relatório com as seguintes informações:

Registro de inadimplência no SPC Brasil e Serasa

Informações cadastrais

Último endereço e telefone vinculado

Registro de título protestado em cartório

Informações do poder Judiciário.

Crédito concedido no CPF

Registro de cheque lojista

Consultas realizadas em seu documento, nos últimos 6 meses

Alerta de documentos, mediante registro de furto junto à CDL ou à Associação Comercial

