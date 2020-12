Programa de Crédito Turístico em SP: veja se sua empresa tem direito

Em 2019, o governo do Estado de São Paulo lançou o Programa de Crédito Turístico, iniciativa da Desenvolve SP e da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, em parceria com o BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que tem como objetivo viabilizar o acesso ao crédito de empresas e municípios.

Em suma, a iniciativa busca promover o crescimento sustentável dos negócios voltados aos serviços de atendimento, acomodação e infraestrutura para turistas, além de projetos de melhoria da infraestrutura dos municípios, financiando obras que incrementem o acesso a equipamentos turísticos, projetos de iluminação pública, infraestrutura de praças e parques, entre outros.

O que é?

O Programa de Crédito Turístico teve lançamento em 2019 pela Setur e a Desenvolve SP, com o objetivo de ajudar no desenvolvimento de destinos turísticos, com investimentos e para aquisição de bens e equipamentos. Entretanto, com a crise econômica causada pelo coronavírus, o Governo do Estado mudou o foco para auxiliar no acesso a capital de giro – salários, aluguéis, fornecedores e outras despesas fixas e operacionais. Então, participam também da iniciativa o Banco do Brasil, a Caixa, o Banco do Povo e o Sebrae-SP.

Quem pode solicitar o crédito?

O Programa objetiva uma maior efetividade na estruturação dos destinos turísticos, seja por meio da implementação de planos de investimentos do setor público ou da execução de projetos do setor privado, para garantir o desenvolvimento econômico e social, e gerar mais empregos e renda, para o estado de São Paulo. Assim, as linhas de crédito atendem construção, arenas multiuso, projetos de sustentabilidade ambiental, saneamento básico, iluminação pública, obras de infraestrutura viária, aquisição de máquinas e veículos novos, soluções tecnológicas, obras civis para reformas, modernização e ampliação dos prédios públicos.

Quais as linhas de crédito para turismo disponíveis?

As principais linhas de crédito disponíveis são:

Desenvolve SP: Fungetur (Ministério do Turismo) e Crédito digital – audiovisual, economia criativa e turismo;

Banco do povo paulista: GIRO Linha Básica;

Banco do Brasil: PRONAMPE, BB giro digital, BB giro empresa e BB giro emergencial;

Caixa Econômica Federal: Fungetur (Ministério do Turismo), PRONAMPE e Especial Capital de Giro – Sebrae/Fampe.

Dessa forma, para as tratativas de empréstimos pelo programa do Fundo Geral do Turismo (Fungetur), do Ministério do Turismo, o interessado deve estar no Cadastur, sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor. Em São Paulo, que detém 25% das empresas do país no Cadastur, a responsabilidade desse sistema é da Setur, que conta com profissionais para atender a demanda de cadastramento.

Como acessar o programa de crédito para turismo?

Acesse o site do crédito turístico; Na parte superior direita, clique em “Cadastro”; Preencha o formulário e clique em enviar.

Quando a proposta é enviada, o formulário preenchido é encaminhado automaticamente para os bancos parceiros do programa, bem como para a Setur SP, para o monitoramento. Além disso, a cartilha da Secretaria de Turismo também esclarece dúvidas sobre a solicitação dos créditos.

