Como renovar a CNH 2020? Veja novos prazos

Quem teve a carteira de motorista vencida em 2020 ganhará mais um ano para renovar a CNH. Sendo assim, o motorista que teve seu documento vencido em agosto por exemplo, poderá renovar até agosto de 2021. Os novos prazos começaram a valer em 1º de dezembro, com resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A qual também inclui a Autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC) e a Permissão Para Dirigir (PPD).

Como renovar a CNH?

No geral, para renovar a CNH é preciso fazer uma solicitação ao Detran ou no Poupatempo. No site, é recomendado fazer o agendamento da renovação do documento, e comparecer no dia com documentos pessoais.

Nota-se que os exames médicos do procedimento podem ser feitos em clínica credenciada pelo Detran. Ao passo que, as taxas para renovar a CNH variam em cada estado.

Renovação da CNH pelo site

Em São Paulo, é possível renovar a CNH de maneira remota pela plataforma do Detran no site do Poupatempo. Esse procedimento é válido para todas as categorias do documento, desde que não esteja suspenso ou cassado.

No site ou aplicativo do Poupatempo a orientação é fazer o login e clicar em “Renovação de CNH”. Feito isso, deve-se agendar o exame médico. E com a aprovação, o próximo passo é pagar a taxa de emissão da habilitação, o que também pode ser feito de maneira online.

Por fim, a CNH impressa será enviada ao motorista. Já a versão digital, pode ser solicitada no aplicativo da Carteira Nacional de Trânsito (CDT).

Validade do documento

Ademais, entra em vigor em abril de 2021 medida que amplia a validade da CNH para documentos emitidos a partir desta data. Atualmente o período máximo é de cinco anos para motoristas de até 65 anos de idade. Acima disso, a validade é de três anos.

A partir da mudança, a validade da habilitação será de dez anos para condutores de até 50 anos de idade; cinco para os de 50 a 70 anos e três anos para condutores acima de 70 anos.

