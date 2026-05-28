Concurso da PM SP 2026: veja qual é o limite de idade para entrar

Concurso da PM SP 2026: veja qual é o limite de idade para entrar

O novo concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo voltou a despertar o interesse de milhares de candidatos que sonham em seguir carreira na segurança pública. Entre as principais dúvidas dos interessados está justamente o limite de idade exigido para participar da seleção.

O edital publicado pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo trouxe regras específicas para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais da PM paulista. Além da escolaridade e dos testes físicos, a idade do candidato é um dos critérios eliminatórios do processo seletivo.

A seleção oferece 200 vagas para aluno-oficial da Polícia Militar e conta com salário inicial superior a R$ 5 mil durante o período de formação. As inscrições serão organizadas pela Fundação Vunesp, tradicional banca de concursos públicos do estado.

Qual a idade máxima para entrar na PM de São Paulo?

Segundo o edital DP-2/321/26, o candidato precisa ter no mínimo 17 anos e no máximo 30 anos de idade para participar do concurso público da Polícia Militar de São Paulo. Pessoas que nasceram antes de 1996 não podem participar.

A regra vale para candidatos civis que desejam ingressar na corporação por meio do Curso de Formação de Oficiais. Já integrantes da própria PM podem ter condições diferenciadas previstas na legislação interna.

Na prática, quem já completou 31 anos não poderá disputar as vagas deste edital específico.

O limite de idade costuma gerar debates entre concurseiros, principalmente porque outras carreiras públicas passaram por mudanças recentes em relação às exigências etárias. Apesar disso, a regra da PM paulista continua mantida no atual concurso.

Quantas vagas estão abertas?

O concurso da Polícia Militar de São Paulo oferece 200 vagas para o cargo de aluno-oficial. Durante o curso de formação, o salário inicial é de R$ 5.460,65, valor que inclui padrão básico, adicional de insalubridade e demais benefícios previstos para a carreira militar.

Após a formação e aprovação nas etapas internas, o profissional pode avançar na carreira da corporação, chegando aos postos de comando da Polícia Militar.

A profissão é uma das mais procuradas por candidatos interessados em estabilidade, plano de carreira e remuneração fixa no setor público.

Quais são os requisitos para entrar na PM SP?

Além da idade máxima de 30 anos, o edital estabelece outros critérios obrigatórios para participação no concurso. Confira os principais:

ensino médio completo;

ser brasileiro;

estar em dia com as obrigações eleitorais;

possuir boa conduta social;

não ter antecedentes criminais incompatíveis com a função;

altura mínima de 1,55m para mulheres;

altura mínima de 1,60m para homens.

Os candidatos também precisam passar por uma série de etapas eliminatórias e classificatórias ao longo da seleção.

Como funciona o concurso da PM SP?

O processo seletivo da Polícia Militar de São Paulo é dividido em várias etapas eliminatórias e classificatórias. O objetivo é avaliar tanto o conhecimento teórico quanto a capacidade física, psicológica e social dos candidatos interessados em ingressar na corporação.

A primeira fase do concurso é a prova objetiva, composta por questões de múltipla escolha sobre disciplinas cobradas no edital. Entre os conteúdos estão língua portuguesa, matemática, história, geografia, filosofia, sociologia, língua inglesa e noções de administração pública.

Além da prova objetiva, os candidatos também precisam produzir uma redação dissertativa. O tema normalmente aborda assuntos ligados à sociedade, cidadania e atualidades.

Após as provas escritas, os aprovados seguem para o Teste de Aptidão Física (TAF), considerado uma das fases mais exigentes da seleção. Os exercícios podem incluir corrida, flexão abdominal, apoio de braço e testes de resistência física. Os índices cobrados variam conforme sexo e faixa etária.

O concurso ainda conta com avaliação psicológica, utilizada para identificar características compatíveis com a carreira policial, como equilíbrio emocional, controle sob pressão e capacidade de tomada de decisão.

Na reta final do processo seletivo, a Polícia Militar realiza a investigação social dos candidatos. Nessa etapa, a corporação analisa antecedentes criminais, comportamento social e histórico pessoal. Condutas consideradas incompatíveis com a função militar podem resultar na eliminação do participante.

Concurso da PM SP pode aumentar idade máxima?

Nos últimos anos, projetos de lei começaram a discutir o aumento da idade máxima para ingresso em carreiras policiais em São Paulo. Uma das propostas prevê ampliar o limite para 35 anos em concursos da Polícia Militar. A justificativa apresentada por parlamentares é que muitos profissionais iniciam a preparação para concursos públicos mais tarde e acabam impedidos de participar devido à idade atual.

No entanto, até o momento, nenhuma mudança foi oficialmente aplicada ao edital vigente da PM paulista.

Por isso, quem deseja disputar uma vaga no concurso de 2026 precisa obedecer às regras já publicadas pela Secretaria da Segurança Pública.

Vale a pena prestar concurso para a PM?

O concurso da Polícia Militar de São Paulo costuma registrar alta concorrência devido aos benefícios oferecidos pela carreira pública.

Além do salário inicial acima de R$ 5 mil, a profissão oferece: estabilidade; progressão de carreira; aposentadoria diferenciada; assistência médica; possibilidade de crescimento dentro da corporação.

Por outro lado, especialistas destacam que a carreira policial exige preparo físico, emocional e disciplina constante. A rotina inclui treinamentos, plantões e situações de pressão no dia a dia da segurança pública. Mesmo assim, a PM de São Paulo segue entre os concursos mais procurados do país, especialmente por jovens que buscam o primeiro emprego público ainda antes dos 30 anos.