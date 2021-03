Concurso da Polícia Federal com 1,5 mil vagas é adiado

O concurso da Polícia Federal foi adiado por causa da pandemia de covid-19. O certame oferecia 1,5 mil vagas para escrivão, agente, delegado e papiloscopista, e os exames estavam marcados para 21 de março. A informação foi confirmada nesta quinta-feira pela banca organizadora do certame, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Quando será a nova prova do Concurso da Polícia Federal?

Em nota, o órgão aponta que a nova data provável para a realização das provas é de 23 de maio de 2021. Contudo, a data será publicado no Diário Oficial da União e divulgada na internet, no site do Cebraspe.

“Torna público que na data provável, de 14 de maio de 2021, será publicado no Diário Oficial da União e divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pf_21, edital que informará a disponibilização da consulta aos locais e aos horários de realização da prova objetiva e da prova discursiva, que serão aplicadas na data provável de 23 de maio de 2021. As demais datas do concurso serão divulgadas oportunamente”.

Vagas tem salário de R$ 12.522,50 a R$ 23.692,74

As vagas do concurso da Polícia Federa tem salários que variam de R$ 12.522,50 a R$ 23.692,74, com exceção do posto de delegado, que exige graduação em direito, podem concorrer às vagas candidatos com nível superior em qualquer área.

