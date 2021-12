Concurso do Censo 2022 inscrições: salário chega a R$ 2,1 mil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou o edital do concurso do Censo Demográfico 2022, cujas inscrições para as mais de 200 mil vagas já estão abertas. Os postos de trabalho são para todo o país e as funções divididas entre recenseador, agente censitário supervisor e agente censitário municipal.

As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de dezembro e o valor varia de acordo com o cargo escolhido pelo candidato. Saiba mais.

Como fazer a inscrição do concurso do IBGE 2022?

O concurso do Censo 2022, divulgado pelo IBGE, será organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e tem, no total, 206.891 vagas abertas. As inscrições para recenseador, agente censitário supervisor e agente censitário municipal podem ser feitas no site da FGV até as 16h do dia 29 de dezembro de 2021. No ato da inscrição, o candidato deve escolher em qual cidade realizará a prova.

Antes desse concurso, no entanto, outros dois já haviam sido cancelados: um em março e outro em outubro deste ano por falta de verba para a realização do Censo. Quem fez a inscrição anteriormente pode solicitar a devolução da taxa no portal do IBGE. No entanto, segundo informações do Instituto, o valor será restituído somente após 40 dias da solicitação. Para participar do novo processo, é preciso fazer uma nova inscrição.

O novo concurso do Censo, previsto para 2022, tem inscrições nos valores de R$ 57,50 (recenseador) e R$ 60,50 (agente censitário supervisor e municipal), que podem ser pagas até o dia 25 de janeiro. Quanto à remuneração, o recenseador receberá por produção com base no número de casas visitadas; quanto mais entrevistas fizer, mais ganha. Já os aprovados para os outros cargos receberão valores mensais fixos: R$ 1.700 e R$ 2.100, respectivamente.

Valor da inscrição: R$ 57,50 (recenseador) e R$ 60,50 (agente censitário supervisor e municipal)

Vagas: recenseador e agente censitário supervisor e municipal

Salário: por produção, R$ 1.700 ou R$ 2.100 (de acordo com o cargo)

Quando vai ser a prova do IBGE 2022?

A prova para o concurso do Censo está prevista para ser aplicada no dia 27 de março de 2022 para os candidatos que fizerem as inscrições dentro do prazo. A partir de junho, os aprovados no certame do IBGE devem começar a fazer o levantamento e os mais de 183 mil recenseadores serão os responsáveis por visitar as casas e entrevistar os residentes. A previsão é de que todos os domicílios sejam visitados em três meses, mas o prazo pode ser prorrogado.

Quem pode fazer o concurso do Censo 2022?

O concurso do IBGE tem vagas de nível de escolaridade fundamental e médio. Para concorrer como recenseador, basta ter concluído o Ensino Fundamental. Como para esse cargo não há horário fixo, o interessado pode realizar outras atividades, desde que não prejudiquem o trabalho. O IBGE espera que os aprovados dediquem pelo menos 25 horas semanais, incluindo finais de semana e feriados.

Já para os cargos de agente censitário (supervisor e municipal), o candidato precisa ter concluído o Ensino Médio. A duração do contrato para esses cargos é de cinco meses, mas também pode ser prorrogado de acordo com as necessidades para conclusão do levantamento. Importante ressaltar que as inscrições para os dois cargos são únicas e quem for melhor classificado assumirá a vaga de agente censitário municipal. Nesses casos, a jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Todos os aprovados terão direito a 13º salário e férias proporcionais. Os agentes censitários ainda serão beneficiados com auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escola. Mais informações pelo telefone 0800 283 4628 (ligação gratuita) ou por e-mail (ibgepss21@fgv.br).