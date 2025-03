Concurso ION de Niterói tem vagas nível médio e técnico e salário de até R$ 3,9 mil

A ION, empresa pública da Administração Indireta do Município de Niterói, vinculada à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, lançou edital com 58 vagas para concurso público. As inscrições abrem em 1 de abril e há cargos voltados para pessoas com ensino médio ou técnico.

Com vagas para diferentes áreas, os aprovados terão jornada de trabalho de 40 horas semanais e remunerações que variam de R$ 2.300,40 a R$ 3.907,94.

Vagas e salários do concurso ION de Niterói

Os cargos de nível médio e técnico oferecidos no concurso incluem:

Assistente Administrativo: 10 vagas | Salário de R$ 2.300,40

Técnico em Contabilidade: 3 vagas | Salário de R$ 3.863,03

Técnico em Hidrologia: 2 vagas | Salário de R$ 3.907,94

Técnico em Informática: 3 vagas | Salário de R$ 2.319,79

Técnico em Topografia: 3 vagas | Salário de R$ 3.431,25

Os candidatos interessados devem possuir ensino médio completo ou curso técnico na respectiva área, com diploma emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Para algumas funções, também é exigido registro no conselho profissional correspondente.

As inscrições devem ser realizadas no site oficial do Instituto Selecon (www.selecon.org.br). Os candidatos devem ler atentamente o edital e verificar todos os requisitos antes de completar a candidatura.