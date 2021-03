Concurso do IBGE tem 132 vagas com salários de até R$ 3.100

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do Piauí está com dois processos seletivos abertos para contratar 132 novos funcionários. As vagas são para dois cargos: agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade. Os interessados podem se inscrever no concurso do IBGE até a próxima sexta-feira (26), no site da Cebraspe (www.cebraspe.org.br/concursos).

Os contratos do concurso do IBGE-Piauí são temporários, podendo durar por até três anos. As vagas são para 14 cidades piauienses. A remuneração varia entre R$ 1.387,50 a R$ 3.100,00 e os contratados ainda têm direito a auxílio alimentação, transporte e auxílio pré-escolar, bem como férias e 13º salário. A jornada de trabalho é de oito horas diárias, completando 40 horas semanais.

A prova objetiva do concurso do IBGE-Piauí será aplicada no dia 2 de maio nos municípios em que há vagas. Para o cargo de supervisor de coleta e qualidade, os testes serão das 8h às 12h. Já para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento, de 13h às 17h. Durante a inscrição, o candidato deve selecionar o município em que deseja concorrer à vaga e também onde será a prova.

Como se inscrever no concurso do IBGE?

Os candidatos interessados em participar do concurso do IBGE-Piauí pode fazer a inscrição até o próximo dia 26 março.

Para o cargo de agente de pesquisa e mapeamento é necessário pagar uma taxa de R$ 33,98, até o dia 29 de março, em qualquer agência bancária, casas lotéricas ou via internet banking. Ao todo, são 120 vagas para o cargo com salários de R$ 1.387,50.

As oportunidades são para os municípios de Água Branca (6), Barras (6), Bom Jesus (5), Campo Maior (5), Corrente (5), Floriano (6), Oeiras (5), Parnaíba (7), Paulistana (5), Picos (10), Piripiri (5), São João do Piauí (6), São Raimundo Nonato (5) e Teresina (44).

Já no cargo de supervisor de coleta e qualidade, a taxa é de R$ 30,27 e deve ser paga também até o dia 29. São 12 vagas com remuneração é de R$ 3.100. As oportunidades são para os municípios de Água Branca (1), Bom Jesus (1), Campo Maior (1), Paulistana (1), São João do Piauí (1), São Raimundo Nonato (1) e Teresina (6).

As demais informações devem ser consultadas diretamente no edital no site da Cebraspe.

