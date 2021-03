Fintech Creditas abre mais de 250 vagas de trabalho remoto

A Creditas, startup financeira que atua na área de crédito e soluções 100% online e que é líder na América Latina, está com vagas de trabalho abertas para mais de 250 oportunidades de emprego. Após o recebimento do investimento de US$ 255 milhões, no fim de 2020, a empresa passou a ser avaliada em US$ 1,75 bilhão e vem crescendo em ritmo acelerado.

Vagas de trabalho remoto

Atualmente trabalhando no modelo remoto e eleita pelo Glassdoor como uma das melhores empresas para se trabalhar em 2020, a fintech tem posições abertas nas áreas de tecnologia e produto, vendas, marketing, finanças, recursos humanos, entre outras. Há vagas para engenheiro de software; cientista de dados; planejamento comercial, entre outras

As informações sobre cada uma das vagas podem ser consultadas no site da Creditas, pela área Trabalhe Conosco. Todas as vagas contam com um processo seletivo online e são acompanhadas pelo time de aquisição de talentos da fintech, que é responsável por toda essa experiência de seleção e, ainda, acompanhar as pessoas candidatas durante todo o processo.

“Queremos pessoas que gostem de resolver problemas, tenham comunicação colaborativa e resiliência, pois são características muito importantes para o nosso dia a dia. Nosso negócio muda super rápido, o erro faz parte do processo de aprendizado e a comunicação fluída com clareza e a coerência são essenciais para a mensagem que queremos transmitir”, afirma Carlos Eduardo Gonçalves, líder de aquisição de talentos, por nota.

A Creditas

Surfando no imenso mercado de crédito e soluções financeiras no Brasil, a Creditas é uma plataforma online, líder no segmento na América Latina, que trabalha de olho em crédito para três ecossistemas: imobiliário, veículo e salário. Assim, a ideia geral da empresa, que opera no Brasil e no México, é mudar a experiência de crédito de usuários com tecnologia.

Para isso, a Creditas desenvolveu suas próprias ferramentas digitais e aplicações. Hoje, a carteira de empréstimos da startup inclui empréstimos com garantia de imóvel, de veículo e consignado privado, que também viabilizam o acesso a diferentes soluções e serviços com opções integradas de financiamento e refinanciamento.

Fundada em 2012, emprega mais de 2000 funcionários em escritórios em São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, no Recife, em Valência (Espanha) e na Cidade do México. Recebeu aportes de fundos de capital de risco internacionais que somam mais de US$ 570 milhões.