Empregos em 2021: confira as tendências para o próximo ano

Muitos brasileiros devem sonhar com a conquista de um emprego em 2021. Em meio a pandemia de Covid-19, o número de desempregados no país chegou a 14 milhões em novembro. O que representa um aumento de 38,6% em relação a maio, quando havia 10,1 milhões de pessoas desempregadas. Os dados são da PNAD Covid-19 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Então, entenda a seguir quais são as tendências para o mercado de trabalho no próximo ano e quais foram as demandas de 2020.

Abertura de vagas no início do ano

Como apontou José Luiz Tortato, gerente de negócios do Banco Nacional de Empregos (BNE), ao portal de notícias G1, as vagas de emprego que registraram aumento na pandemia devem continuar em alta no início de 2021. Então nos meses de janeiro e fevereiro devem abrir vagas nas áreas de logística, tecnologia e saúde.

Na agência de emprego Catho, os setores que tiveram as maiores contratações neste ano foram saúde, e-commerce e tecnologia. Entre os cargos estão, fisioterapeuta hospitalar, com alta de 725%, analista de SAC, com subida de 158% e vendedor de e-commerce, com 117%.

Segundo Leonardo Berto, gerente de recrutamento da Robert Half, também em entrevista ao G1, há boas perspectivas de empregos em 2021 também para as áreas de finanças, Recursos Humanos e jurídico. Bem como, a retomada da construção civil, infraestrutura e automotivo.

Tendência de empregos em 2021

Ademais, a consultoria de recursos humanos PageGroup, fez um levantamento de tendências de empregos em 2021. Cargos nas áreas de TI, saúde, finanças e engenharia devem ficar em alta no próximo ano.

Em nota à revista IstoÉ, o diretor geral da Michael Page e Page Personnel, Ricardo Basaglia, disse: “Tivemos muitas contratações remotas e demandas por cargos ligados às áreas de Saúde e Tecnologia, setores fortemente impactados neste ano. As companhias também aceleraram as contratações de terceiros e temporários, tendência que deve ser mantida no próximo ano”.

Veja alguns dos empregos para 2021 que constam na lista feita pela consultoria:

Enfermagem Assistencial

Executivo Sênior de Vendas de Tecnologia

Vendas Internas & Consultores Comerciais

Analista de Compras

Analista Contábil a Coordenador de Controladoria

Coordenador de Saúde, Segurança e Meio Ambiente

Coordenador de Suprimentos

Gerente de Cyber Security

Gerente de Produto

Gerente Jurídico

Recrutador

Com informações de G1 e Istoé

