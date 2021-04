IBGE suspende provas do concurso; as novas datas já foram definidas?

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE suspendeu as provas do concurso de recenseadores e agentes censitários que trabalhariam no Censo 2021. O processo seletivo não será mais realizado nas datas programas do edital, que eram em 18 e 25 de abril.

Segundo o IBGE, a suspensão das provas ocorreu após o corte de 96% dos recursos previstos no Orçamento Geral da União para a realização do Censo Demográfico, previsto para este ano. Com o corte, o montante total para o IBGE em 2021 é de R$ 71 milhões.

O valor, segundo o IBGE, inviabiliza a realização do Censo. Com isso, o Instituto suspendeu o processo seletivo para a seleção de 181.898 vagas de recenseador e 22.409 vagas para agente censitário municipal e supervisor.

Novas datas das provas do concurso do IBGE

De acordo com o IBGE, o concurso não foi cancelado. Além disso, o órgão disse que realizará uma avaliação junto a Cebraspe, empresa responsável por organizar o concurso, para definir um novo cronograma de aplicação das provas.

A viabilização de um novo cronograma, segundo o IBGE, depende de “um posicionamento do Ministério da Economia acerca do orçamento do Censo Demográfico”, conforme comunicado por nota.

Sobre o concurso

Para realizar o Censo Demográfico de 2021, o IBGE ofereceu 204.307 vagas nos concursos. Os salários são de atpe R$ 2.100 e as vagas abrangem quase todo o território nacional. Confira, a seguir, como ficou a distribuição.

181.898 vagas para a função de Recenseador: remuneração por produção, de acordo com o número de domicílios visitados e questionários respondidos.

5.450 vagas para a função de Agente Censitário Municipal: salário de R$ 2.100.

16.959 vagas para a função de Agente Censitário Supervisor: salário de R$ 1.700

Para o cargo de recenseador é exigido ensino fundamental completo, sendo as vagas distribuidas em 5.297 cidades do país. Já nos cargos de agente censitário é exigido ensino médio completo, abrangendo a 3.929 municípios.

As contratações estavam previstas para ocorre entre maio e julho e os trabalhos de campo com início em agosto. Com a suspensão da fase inicial do processo seletivo, todo o cronograma pode ser mudado.

