A startup Omie, focada em plataforma de gestão na nuvem, está com novas vagas de emprego abertas para o regime de home office. No total são 126 posições disponíveis para profissionais das áreas de marketing, vendas, suporte técnico e customer success, para início imediato. As oportunidades são para a Omie matriz e franquias e para início em home office, com vagas em: São Paulo, Manaus, Recife, Salvador, Brasília, Itajaí, entre outros.

Dentre as oportunidades oferecidas estão cargos que vão de estagiários a gerentes, com chances para Analista de Integração Contábil, Analista de SAC Digital, Analista de Trade Marketing, Controller, Coordenador de Operações, Business Intelligence, Customer Success – Implantação e relacionamento, Gerente de Tech Venture.

“Na Omie, somos orientados por resultados e estamos sempre em busca das melhores soluções para os clientes. Por essa razão, estamos em busca de pessoas com mentalidade de crescimento para fazer parte do nosso time. Valorizamos muito os perfis que tenham capacidade de adaptação, senso colaborativo, sejam motivadas pela inovação e pelo aprendizado contínuo para termos sempre os melhores profissionais que acompanhem as recorrentes mudanças do mercado”, destaca Marcelo Lombardo, CEO da Omie.

Com um crescimento significativo, a empresa fez 165 contratações de janeiro a março deste ano e procura profissionais capazes de potencializar ainda mais os resultados. Para se candidatar às vagas os interessados devem acessar o site da startup e, na área de Trabalhe Conosco, escolher a vaga que tem mais a ver com seu perfil escolar e profissional.

A Omie

A Omie foi fundada em 2013 de olho na crescente digitalização de empresas, inclusive pequenas e médias. Em janeiro do ano passado, a startup movimentou R$ 6,2 bilhões em documentos fiscais emitidos. Já em dezembro de 2020, esse número saltou para R$ 9,7 bilhões. Além disso, nesse mesmo período, sua base cresceu de 31 mil para 55 mil clientes, sempre focada em pequenas e médias empresas. Nesse crescimento, a Omie deve receber um aporte bilionário em breve. De acordo com o jornal Valor Econômico, a startup está negociando com o fundo Softbank uma rodada de investimento de R$ 2 bilhões. As duas marcas estariam em fases finais de negociação e o aporte deve ser divulgado pela Omie ainda neste semestre.