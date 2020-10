Entrevista online: saiba como se preparar para o processo seletivo online

O recrutamento e seleção virtual está cada vez mais presente e pode persistir após a pandemia. Segundo dados do PGI, 66% dos candidatos preferindo fazer uma etapa do processo por meio de videoconferência

A pandemia do covid-19 trouxe um cenário de adaptação. Antes, mesmo que a importânia da internet e das redes sociais para o processo de seleção já existisse, hoje se torna essencial entender a presença digital. Ainda mais levando em conta a necessidade de estar conectado para realizar as próprias entrevistas online.

Há muitos que apostam em um cenário híbrido no pós-pandemia como rotina de trabalho, levando em conta que muitas empresas perceberam que não precisam de uma estrutura física para funcionar, poupando o tempo de deslocamento e impacto na produtividade. Dentro do modelo híbrido, acredita-se que ambas as partes aproveitariam as vantagens do home office e manteriam as relações sociais que o ambiente profissional proporciona.

O processo de recrutamenro e seleção pode ser diferente quando online. Esse processo se dá desde a divulgação de vagas até a entrevista virtual. Isso inclui processos como a própria triagem de currículos. Segundo dados do PGI, entrevistas online e que utilizam plataformas de videoconferência estão cada vez mais populares, com 66% dos candidatos preferindo fazer uma etapa do processo por meio de videoconferência. Por isso, reunimos dicas diretas e simples para se preparar.

Pré-seleção: de olho nas redes sociais

As redes sociais devem mostrar o caráter real do candidato, sempre mantendo uma postura profissional e o foco pode variar conforme a rede social.

Entretanto, mesmo que o processo de seleção deve estar restringido à vida profissional, muitas empresas verificam e levam em consideração a postura pessoal do candidato durante o processo. Dessa maneira, é importante ter cautela com a exposição. A análise das redes leva em conta a personalidade que o candidato revela, e são importantes para saber se o candidato se encaixa nos requisitos. Logo, a imagem do candidato deve estar bem definida e, assim, compartilhar atitudes que comprovem.

Dependendo da rede, não existe problemas em restringir para uma finalidade de uso particular. Mas no caso do LinkedIn, que é uma plataforma especialmente voltada para o networking, isso pode influenciar na visibilidade do seu perfil. Portanto, para o LinkedIn, quanto mais exposição e engajamento, mais oportunidades o candidato pode ter.

Como fazer uma entrevista online?

Os processos de seleção digitais estão acontecendo em diferentes plataformas, como o Zoom, Skype e Meet. Assim como em entrevistas presenciais podem haver problemas como atrasos e imprevistos, o mesmo pode acontecer online. Por isso, se precaver é uma ótima solução. Acredita-se que o recrutamento remoto pode ser uma das tendências que irão continuar, além do home office.

1. Ambiente ideal

Escolha um ambiente tranquilo, sem ruídos e interferências, com fundo neutro e livre de muitos objetos. Um ambiente iluminado é o ideal, e de preferência teste o áudio com fones de ouvido.

2. Conexão com a internet

Evite distrações, como abas abertas no computador e silenciando as notificações do celular. Também teste a conexão da sua internet antes da reunião. Assim, tenha atenção com o delay e espere antes de responder. Isso é algo comum para as entrevistas online. Uma pausa antes de responder as perguntas pode ser necessário, além de manter uma fala pausada e saber o momento certo de falar.

3. Atenção aos detalhes

Aproveite a oportunidade e prepare um roteiro com informações sobre a empresa, vaga e seu currículo. Um copo de água ao lado não faz mal, além de estar arrumado com roupas adequadas para a situação.

Informe ao recrutador caso possa haver interrupções de filhos ou pessoas que você estiver cuidando.

Como se preparar para uma entrevista online?

As dicas básicas para fazer uma entrevista presencial ainda estão de pé para as entrevistas remotas. Alguns preparos básicos são mais que importantes, como pesquisar sobre a empresa, buscando informações da empresa e da vaga em redes sociais e no site oficial para ter referência sobre a cultura organizacional.

Você pode optar por realizar uma entrevista de ensaio, com um simulador de entrevista de emprego online, por exemplo.

Outro detalhe que pode não ter a atenção de todos é o nome de usuário. Muitos deles são criados para usos não profissionais. Entretanto, é importante fazer alterações para o uso durante as entrevistas.