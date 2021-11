Vagas temporárias fim do ano: shopping tem 1,8 mil oportunidades em SP

A pouco mais de um mês do Natal, o comércio já iniciou a oferta de vagas temporárias do fim de ano. Quem estiver em busca de oportunidades, pode ter atenção a esse período para consegue um emprego. Um shopping center em Campinas, no interior de São Paulo, anunciou a seleção de 1,8 mil profissionais.

Segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem), a expectativa é que sejam abertos 565 mil postos de trabalho temporário entre outubro e dezembro deste ano. O número representa alta de 20% em comparação com o mesmo período do ano anterior – em 2020, foram 471.300 no último trimestre.

Como se inscrever às vagas temporárias de fim do ano?

Pessoas interessadas no processo seletivo do Shopping D Pedro, em Campinas, podem se inscrever presencialmente ou por formulário online. As oportunidades são para lojas e o próprio estabelecimento. Há opções como caixa, estoquista, gerente, segurança, profissionais da limpeza e manutenção, supervisor e outros.

O endereço da unidade é Avenida Guilherme Campos, 500, no Jardim Santa Genebra. É preciso levar o currículo. Já online, os candidatos ‘as vagas temporárias de fim do ano precisam preencher informações básicas, como nome, CPF, telefone, grau de instrução e enviar um arquivo do currículo.

As vagas temporárias fim de ano podem ser divulgadas pelas próprias empresas. Por isso, é importante ficar de olho nas oportunidades. Se informe, cheque sites de grandes companhias ou aqueles especializados em vagas de trabalho. Peça para conhecidos te indicarem ou, ao menos, avisarem se virem trabalhos. Também vá a estabelecimentos e se coloque à disposição caso precisem de profissionais para trabalhar na reta final de 2021.

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) publica regularmente oportunidades. Para se inscrever, é preciso ter mais de 14 anos, CPF e carteira de trabalho. Veja como fazer o cadastro e buscar vagas temporárias fim de ano aqui. Outra dica é acompanhar agências de empregos na sua cidade. A Asserttem reúne associadas nas cinco regiões do país. Acesse o site https://asserttem.org.br/agencias-associadas e clique no seu estado para descobrir os canais para procurar as vagas.

O ritmo da vacinação contra a covid-19 e retomada das atividades trouxeram otimismo às entidades que monitoram o setor. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a taxa de efetivação das vagas temporárias de fim do ano deve ser de 12,2%, a maior dos últimos cinco anos. No ano passado, o índice ficou em 0,2%.

Como fazer um bom currículo?

Um currículo organizado, que explique suas experiências, faz a diferença na avaliação dos recrutadores das vagas temporárias de fim do ano. Lembre-se de incluir informações cruciais, como dados pessoais, objetivos e habilidades. Revise todo o documento para checar se nenhum erro passou despercebido, principalmente no campo de contato.

Se não tem ideia por onde começar, busque referências na internet ou então peça ajuda para conhecidos que possam auxiliar na produção e formatação do modelo.

É importante incluir:

Dados pessoais (nome, endereço, estado civil, telefone e e-mail);

Objetivo (no que deseja atuar? Quais oportunidades você busca);

Breve apresentação (quais são seus pontos positivos?);

Experiência profissional (indique o cargo, período de trabalho, nome da empresa e breve resumo das sua atuação);

Formação;

Qualificações e cursos.

