Como se inscrever no cursinho popular da USP em 2021

O cursinho pré-vestibular popular da USP (Universidade de São Paulo) já tem as datas de inscrição definidas para as turmas que vão ingressar em 2021. Quem tem interesse em participar do curso preparatório para o vestibular da FEA (Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade), já pode fazer a inscrição. As informações são da Folha de S. Paulo.

Inscrições para o cursinho popular da USP em 2021

Ao todo, são 120 vagas em cada da turma do cursinho popular, que oferece aulas gratuitamente ou com preços simbólicos. No caso do cursinho popular da USP em 2021, o ensino é totalmente gratuito, e a única exigência é custo da taxa de inscrição e matrícula do vestibulando. A taxa para se inscrever é de R$ 20, enquanto a da matrícula é R$ 80 à vista ou R$ 105 em até 3 vezes.

Como se inscrever?

Para realizar a inscrição no cursinho popular da USP em 2021, é preciso acessar o site oficial e preencher o formulário. Confira abaixo o passo a passo logo abaixo. A inscrição, no entanto, não garante a vaga na turma, mas sim a participação do processo seletivo.

Acesse o site (https://www.cursinhofeausp.com.br/increver-se)

Leia o Manual do Candidato;

Faça a inscrição (preenchendo os dados);

Realize a compra do ingresso na Plataforma Sympla;

Selecionar a quantidade 1 de ingresso;

Preencher as informações pessoais;

Finalizar o pagamento;

Acesse o e-mail informado no cadastro para receber a confirmação do pagamento;

Após a confirmação do pagamento, preencha os formulários enviados pelo e-mail automático.

Até quando vai?

De acordo com o cronograma oficial, as inscrições para o processo seletivo do cursinho popular da USP vão até o dia 5 de abril de 2021.

Como funciona o processo seletivo do cursinho popular da USP?

Após realizar os procedimentos de inscrição, é preciso ficar atento na caixa do e-mail informado durante o cadastro. É lá que o estudante/candidato irá receber as informações do processo seletivo que garante vaga para o cursinho popular da USP em 2021. O processo conta com duas etapas:

Os candidatos enviam documentos solicitados pelo formulário socioeconômico e escrevem uma carta de apresentação, contando principalmente sobre a trajetória e a motivação para ingressar no curso pré-vestibular Os candidatos escrevem uma redação. O tema é proposto pelo próprio cursinho, assim como acontece no ENEM.

Segundo a Instituição, que existe desde 2000 e foi fundada pelos próprios alunos da FEA-USP, a seleção para o cursinho popular tem como principal objetivo selecionar jovens vestibulandos em situações de vulnerabilidade. Por isso, 10% das vagas são oferecidas para refugiados.

Cursinho popular da USP em 2021

Devido a pandemia da Covid-19, o cursinho popular da USP em 2021 vai acontecer 100% online, isto é, não terá aulas presenciais. Neste ano também, haverá duas turmas (de 120 alunos cada). Uma delas terá aulas de segunda a sexta-feira, e a outra aos sábados.