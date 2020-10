Enem: termina hoje o prazo para estudantes cadastrarem foto

Inscritos no Exame Nacional do Ensiono Médio (Enem) têm até as 23h59 (horário de Brasília) desta quinta -feira (1) para cadastrarem ou altararem sua foto na Página do Participante. A presença de uma foto é obrigatória e precisa atender a uma série de critérios para ser aceita.

É necessário que a fotografia seja atual, nítida, colorida, individual e tirada em um fundo branco. Imagens de participantes com óculos escuros ou com algum tipo de item de chapelaria, como boné, chpaéus e gorros, serão recusadas. Imagens savas no formato PDF também não serão aceitas, é preciso cadastrar imagens ou em JPEG ou em PNG — o tamanho máximo aceito para os arquivos é de 2 MB.

Fora isso. É necessário que a foto do candidato do Enem mostre seu rosto inteiro e possua bom foco.

Calendário do Enem

Por conta da pandemia do novo coranavírus, as provas do Enem tiveram suas datas modificadas e contarão com uma inédita fase digital. Os testes impressos serão realizados nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 e os digitais nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

Provas

A prova digital foi liberada para 100 mil participantes que a escolheram como opção. Com isso, o Ministério da Educação espera que a prova impressa deixxe de ser realizada até 2026. Os candidatos terão que responder questões de quatroáreas do conehcimento: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias, além de precisarem realizar uma redação.