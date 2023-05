Quando é o próximo feriado em SP em 2023?

Contando os dias para o próximo feriado? Até o fim do ano ainda há uma série de folgas previstas no calendário oficial do paulista. Mas quando será o próximo feriado em São Paulo em 2023 e quais serão os feriadões com possibilidade de emendar a folga com o fim de semana, o leitor confere logo abaixo.

Próximo feriado em São Paulo em 2023 será em junho

O próximo feriado em São Paulo em 2022 será no Corpus Christi, em 8 de junho e vai cair em uma quinta-feira. A data não é considerada um feriado nacional, mas sim um ponto facultativo e adotada no Estado de SP. Ou seja, é uma data opcional, em que fica a cargo da empresa decidir se será um dia de trabalho ou não.

No entanto, muitos estados e municípios costumam incluir a comemoração religiosa no calendário de feriados oficiais, como é o caso das cidades de Salvador (BA), Fortaleza (CE), Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP).

Veja outros feriados em 2023:

Revolução Constitucionalista

O feriado do dia 9 de julho é exclusivo para quem mora no estado de São Paulo, já que se trata de uma data comemorativa estadual. O feriado está mantido, mas a má notícia é que, este ano, a data cairá em um domingo, o que não deixará ser feriado prolongado.

Dia da Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e Finados

7 de setembro (Independência do Brasil) também é um feriado nacional, bem como o Dia de Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e Finados (2 de novembro). As três datas cairão em uma quinta-feira.

Proclamação da República

Mais um feriado nacional em que alguns trabalhadores poderão emendar será a Proclamação da República, em 15 de novembro, que cairá em uma quarta-feira. Empresas e repartições que trabalham com o sistema de banco de horas podem permitir a folga estendida, mas isso não é uma regra.

Natal – próximo feriado em São Paulo depois da Proclamação da República em 2023

Depois da Proclamação da República, o próximo feriado oficial em São Paulo será somente no Natal, em 25 de dezembro, que cairá em uma segunda-feira. A véspera é considerada ponto facultativo a partir das 14h, o que pode aliviar um pouco os brasileiros que trabalham no fim de semana.

Diferença feriado e ponto facultativo

Qual a diferença entre ponto facultativo e feriado? A diferença é que o feriado trata de uma data que consta nos calendários nacionais, estaduais e municipais, e torna obrigatória a liberação de serviço no dia respectivo. Os feriados federais, por exemplo, são publicados no Diário Oficial da União. Já o ponto facultativo é aquele que é opcional para as empresas do setor privado.

Veja também os feriados no Brasil em 2023