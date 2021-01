Apple está trabalhando em um iPhone dobrável, diz relatório

A Apple está a um passo de tornar realidade seu iPhone dobrável, segundo um relatório.

A gigante da tecnologia supostamente pediu à fabricante Foxconn para criar dois protótipos para testar projetos futuros do iPhone com grande potencial.

De acordo com o Tom’s Guide, os dois designs serão muito diferentes. Um iPhone apresenta uma grande tela que se dobra ao meio. Enquanto o outro é mais semelhante ao Microsoft Surface Duo, onde duas telas se unem por uma dobradiça, fechando como um livro.

Contudo, ainda não está claro se a Apple planeja lançar um par de telefones dobráveis ​​ou se está fazendo experiências para encontrar o melhor design.

O relatório vem na esteira de um pedido de patente da Apple publicado na semana passada para um celular ultraflexível com uma tela que pode ser dobrada para dentro e para fora.

A Apple lançou recentemente sua mais nova família de iPhones, incluindo seu menor iPhone em anos, o 12 Mini.

iPhone dobrável da Apple

De acordo com o Tom’s Guide, a Apple pode estar trabalhando em um conceito dobrável tão radical que poderá ser completamente inovador.

Um pedido de patente que foi publicado em 31 de dezembro postula uma tela dobrável que pode dobrar tanto para dentro como o Galaxy Z Flip, mas também para fora, como o Huawei Mate Xs. Com tanta liberdade no movimento de dobrar, seria como usar um bloco de notas digital em espiral.

Assim, ao juntar esses rumores com as outras patentes registradas pela Apple, como a de uma tela dobrável com auto recuperação, isso pode sugerir que a empresa está preparando algo grande para entrar em cena.

Contudo, os fãs do iPhone terão que esperar um pouco para ver as novidades. De acordo com um relatório do Digitimes, não veremos um iPhone dobrável até 2022, no mínimo.